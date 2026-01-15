宏福苑五级火｜假灾民呃逾2.5万元善款 32岁厨师涉用傀儡户口收骗款押后3.12再讯
大埔宏福苑火灾夺去逾百人性命，有人涉嫌趁机冒充灾民骗取逾2.5万元善款，经警方调查后揭男厨师涉持有傀儡户口，当中涉款6.4万元，被控洗黑钱罪。案件今早在西九龙裁判法院再讯，辩方申请将案件押后至3月12日，待向控方索取文件及提供法律意见，获主任裁判官苏文隆批准，期间被告获准以3万元保释候讯。
被告湛树成，报称厨师，他被控于2025年10月25日与2025年11月31日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信财产，即Alipay Financial Services（HK）Limited帐户内一笔共64,886.45港元的款项，其全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。
案件编号：WKCC5544/2025
法庭记者：黄巧儿
