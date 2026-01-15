Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Grok涉深度伪造不雅内容 私隐公署主动联络了解 嘱市民勿轻易提供个资予AI

社会
更新时间：12:41 2026-01-15 HKT
发布时间：12:41 2026-01-15 HKT

私隐专员公署留意到人工智能（AI）聊天机械人Grok可被用作生成不雅或恶意照片及影片，正主动联络相关机构了解情况。公署提醒市民，若向AI聊天机械人提供个人资料生成AI内容，均须遵从《个人资料（私隐）条例》及相关保障资料原则的规定。不当或恶意使用AI聊天机械人生成不雅或恶意照片或影片可能违反《私隐条例》的规定，甚至干犯其他刑事罪行。

私隐专员公署早前已向发出《使用AI聊天机械人「自保」十招》。私隐专员公署图片
提供安全使用AI聊天机械人贴士

私隐专员公署向市民提供安全使用AI聊天机械人的贴士，以保障个人资料私隐：

  • 不要轻易与AI聊天机械人分享自己及他人的个人资料，若需要使用他人的个人资料生成AI内容，应先取得他人明确及自愿的同意。若未经他人同意下使用其影像制作及／或发布AI内容，可能违反《私隐条例》
  • 切勿利用AI聊天机械人生成非法内容，例如儿童色情影像。若涉及制作或发布儿童色情物品，可能违反《防止儿童色情物品条例》
  • 细阅AI聊天机械人的私隐政策及使用条款，以了解个人资料会如何被收集、储存、使用及分享
  • 谨慎使用AI聊天机械人生成的内容，慎防非法、不准确、侵犯版权、含歧视或偏见的生成内容

私隐专员公署早前已发出《使用AI聊天机械人「自保」十招》以及《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的锦囊》，协助用户保障自己和他人的个人资料私隐，并更安全地使用AI聊天机械人。

