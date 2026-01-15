机场去年接待6100万旅客按年升15% 12月有8日客运量逾20万人次

机管局公布，香港国际机场去年全年客运量录得双位数增长，共接待6,100万人次旅客，较前年上升15%。强劲的圣诞旅游旺季亦推动增长，12月期间共有8天单日客运量超过20万人次。

2025年全年航班升降量达394,730架次，按去年上升8.7%；全年货运量增长2.7%，达507万公吨。

2025年12月，机场接待了580万人次旅客，较去年同期上升13.5%；航班升降量按年增加7.1%，达35,920架次。当月访港及过境／转机旅客均录得双位数增长，其中往返中国内地、东南亚及北美地区的客运量增幅最为显著。

机场两个主要项目去年启用

同月货运量按年录得3.6%增长至46.2万公吨。出口及转口货运量均录得增长，其中转口量更录得18%升幅，东南亚、欧洲及中国内地为增长最显著的主要货运市场。

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙表示，2025年的强劲流量标志着新的里程碑，巩固了香港作为亚洲领先国际航空枢纽的地位。去年进一步拓展航空网络，全球新增了30个航点，包括阿布扎比、布鲁塞尔及达拉斯，并在主要航线增设班次。

香港国际机场去年亦启用两个主要项目，进一步加强服务大湾区旅客的多式联运中转服务，包括二号客运大楼的旅游车候车大堂于9月率先启用，为扩建后的二号客运大楼的首阶段启用设施，令大湾区旅客跨境陆路中转国际航班更为便捷；11月推出的「转机停车场」服务则为自驾出行前往香港国际机场转乘国际航班的大湾区旅客提供无缝连接体验。