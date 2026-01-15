打击围标｜议员指新措施「明码实价」换来安心 有法团管委会图「快刀斩乱麻」避规管 促当局严查

立法会昨日举行会议，通过由政府提出有关大埔宏福苑火灾后支援及重建工作的议案。政府将加强市建局的角色与功能，并建议强化「招标妥」计划，为参与的顾问及承建商制定严格的「预审名单」。有立法会议员关注此举可能增加成本，但强调只要做到明码实价，为市民换来安心，相信公众会接受；又提醒要避免有法团和管委会，趁政府未落实新措施前「快刀斩乱麻」避开规管。

工联会立法会议员邓家彪今早（15日）在电台节目表示，透过市建局以「招标妥」制度专业协助法团拣选承办商，好处是法团毋须承担选错的风险，亦有助减少小业主之间的争执。局方会持续监管承建商，而市建局作为公营机构，愿意承担此项沉重的专业责任，相信市民乐见新措施推行。

新措施或会增加维修成本

政府亦建议将大型楼宇维修工程升级为一级小型工程，要求必须聘用第三方专业人士提交施工方案，此举或令维修成本上升。邓家彪认为，新措施或会增加承建商的成本，但只要费用透明公开明码实价，能换取安全、专业、可信与清廉的工程，即使价格提高，一般市民亦能接受。他指社会已对围标、低价入标后再大幅抬价等行为已深恶痛绝。

有法团管委会图避规管加快大维修

邓家彪表明，支持提升市建局的职能，并理解该局资源紧绌，因此政府无可避免就此重大改革投放公共资源，增聘及巩固专业人手与团队。

对于新措施下业主权力可能被削弱，邓家彪形容权力与责任相应，不少法团在宏福苑大火后担心作出错误决定，甚至不再参与，造成权力真空，可能让别有用心者乘虚而入。他认为此时由政府主导、拨乱反正，可让业主立案法团更能轻装上阵地工作。

邓家彪又透露，近日接获投诉，指有可疑的法团管委会试图加快推动大维修，以图避开政府新规管措施，他对此表示忧虑，呼吁执法部门加强留意，做好预防工作。

在长远安置方面，邓家彪指出工联会早前联络逾千户宏福苑家庭，收回297份问卷，其中约八成居民希望留在大埔区生活，两成希望政府回购单位，另有两成多希望原区重建，亦有超过两成居民冀原址重建。他建议政府在一户一社工完成咨询后，提供四至五个选项，平衡不同需求，实现多元选择与分流。他相信这是最人性化的做法，并指若最终坚持于大埔重建新宏福苑的家庭仅约四百至五百户，选址兴建将更具弹性。

林筱鲁：政应应研运用科技助业主管理大厦

选委界议员林筱鲁表示，政府要求加强监管并非坏事，但必然会产生时间和金钱成本，若最终由业主承担，会导致业主在决定维修保养时增加疑虑，或增加推动重建的工作难度。

他又提到，政府需确保有足够第三方专业人士提供服务，若人手不足可能拖慢工程进度。林筱鲁关注现行新措施仅适用于设有业主立案法团的大厦，未能涵盖「三无大厦」，促请政府尽快弥补漏洞，长远应研究运用科技协助业主管理大厦。

