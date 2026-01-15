消委会实测︱八大共享充电器租借平台 7个导航「带错路」 同平台租金价差1.3倍

近年兴起共享流动充电器租借服务，消费者委员会选取本港8个主要租借平台进行实测，发现7个平台的导航或定位功能在使用特定地图时出现不同程度失准，5个平台的站点资料亦不完整。平台收费透明度普遍不足，仅2个会在操作页面预先显示站点收费。消委会建议服务商应在操作页面清楚列明租金、每日收费上限及按金安排，并保持站点地址、座标、店名及营业时间准确，以减少争议。

地址店名正确 座标误标他处

消委会职员于去年11月至12月，选取8个主要透过手机平台运作的共享充电器租借服务进行48次租借及归还实试，涵盖平日及周末不同时段与地区，检视其借还流程、导航准确度、收费透明度及客户服务。

消费者能否顺利依赖导航找到充电器，取决于平台站点座标资料能否与第三方地图准确整合。实试结果显示，8个平台虽均具备连接第三方地图导航的功能，但其中7个曾出现导航路线相反、目标站点偏离实际位置或起点失准等情况。有4个以「小程序」操作的平台在使用特定地图时较稳定，但用另两种地图时却较失准；其余4个以自家App为主的平台情况则相反。

有5个平台部分站点资料不准确，令用户难以寻找。例如在葵涌某商场，有平台仅显示站点在「2楼」及商户照片，却未列出舖号，实试员遍寻该层仍无果。另一次在太子，有平台显示的店名和地址正确，但座标却误标在距离颇远的旺角。

更严重的是地址与座标均不准确。例如北角码头一次实试中，有平台显示的地址与座标均指向东侧码头，但站点实际设于西侧码头闸内，非渡轮乘客无法进入，最终只能改往别处租借。

同平台租金可差1.3倍

收费方面，仅2个平台采用所有站点统一的固定收费模式，较易掌握。其余6个则按站点位置或合作商户厘定收费，同一平台30分钟租金最多可相差近1.3倍；每日收费上限差距更大，同一平台内可超过2.3倍。

消委会吁租借前先查后备站点

消委会建议，消费者选用服务时应留意，平台显示的站点营业时间及地图位置可能与实际有落差。租借前宜先查看同区至少一至两个可归还站点作为后备，避免归还时耗时寻找。此外，应善用平台提供的免费时段，检查充电器电量、输出是否正常及是否符合需要，若无法正常运作，可即时归还或更换。

记者：蔡思宇