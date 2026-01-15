打击围标︱民青局：授权票规定可再加辣 回应「开唔到会」质疑：业主平时应多参与 不能「夹钱时才嗌交」

政府昨日就宏福苑火灾提出一系列改革建议，重点打击楼宇维修工程围标问题。民政及青年事务局局长麦美娟今早（15日）在电台节目中进一步解释，改革核心在于提高业主大会的透明度与问责性。针对外界关注的授权票问题，她明言将设上限，亦开放讨论「加辣」措施。

打击围标︱维修费愈高 投票门槛愈高

对于有意见忧虑提高业主亲身出席门槛将导致「开唔到会」，麦美娟直言，业主作为重要资产的拥有人，理应多花时间关心及参与自身屋苑的管理，而非在出事后才批评。

收紧授权票上限 明言可再「加辣」

麦美娟指出，政府在2024年已进行第一轮《建筑物管理条例》修订，但宏福苑火灾令社会意识到，有需要推动过往因争议而未获接纳的改革建议。她重申政府的五大修订方向：一、为大型维修工程，设立与工程费挂钩的阶梯式投票门槛；二、严格规管授权票的使用；三、扩大及深化利益申报机制；四、厘清业主大会的会议程序；五、赋予主管当局在法团管理失效时的介入权力。

在大型维修工程方面，现行条例下，每户集资额达三万元便界定为「大维修」，须有5%业主亲身出席投票。麦美娟指出，新建议是建立一个阶梯式门槛，「如果佢（业主）夹嘅钱越多，其实佢应该亲身出席嘅比率，个门槛系应该越高。」她解释，许多围标个案中，承办商常在屋宇署要求的强制工程之上，再额外加入大量非必要项目，令价格飙升。新措施旨在确保当工程涉及更高昂费用时，有更多业主亲身参与决策，「因为佢要畀得多钱嘅业主，其实应该更加关注啦。」

俗称「授权票」的委任代理文书，被视为围标温床。麦美娟指修订将从三方面入手，首先会为每名人士可持有的授权票数目设上限，防止少数人操控会议结果。其次，要求法团在会前张贴公布所有已签署的授权票列表，列明单位及授权人，「咁啲业主可以知道，见到佢隔离屋𠮶个其实都搬走咗十年嘞，点解仲可以有人签授权书畀佢呢？」此举有助业主互相监察，甚至即场提出质疑。业主若亲身出席，其授权票便会自动失效，确保本人意愿优先。

麦美娟更主动提出，社会可进一步讨论更严格的「加辣」方案，例如「每一个要签（授权票）嘅时候，要有一个证人睇住佢」，或要求授权书上须列明就指定议案的投票意向（赞成或反对）。她坦言，这些措施可能增加开会难度，但愿意开放讨论，寻求保障业主权益的最佳平衡。

利益申报扩至顾问公司

为堵塞利益输送漏洞，修订建议将利益申报范围由法团管委会成员，扩大至其聘请的顾问公司。麦美娟说：「我哋都会要求个顾问公司，佢都要申报佢嘅利益，究竟佢识唔识呢间工程公司嘅？又或者佢同呢间工程公司有几多生意来往？」若顾问公司以「商业秘密」为由拒绝披露，业主在投票决策时便应将此风险考虑在内。

此外，针对会议程序混乱，如主席任意取消、改期会议，甚至开会中途离场等乱象，条例将订明更清晰的程序规则。同时，当法团管委会集体辞职导致管理真空时，将赋予主管当局权力，介入协助业主重新召开业主大会。

回应「开唔到会」：业主有责任参与

对于提高投票门槛及收紧授权票，可能令法团「开唔到会」的质疑，麦美娟明确回应，反问指：「点解喺过去（收紧投票门槛）一路都系停留喺一个讨论嘅阶段？大家又想管好啲，跟住就有一批人出嚟话『唔得呀，因为做唔到呀』。」她认为，既然社会对大厦管理的期望甚高，业主平时也应多参与管理，不能再抱持「平时唔理，出事再算」的心态。

她提到现时的普遍情况：「我平时唔理嘅，但系到有维修工程嘅时候，一到夹钱呢，『我哋就要出嚟喇』，然后就会嗌交啦，跟住就话『政府你帮我啦』。」麦美娟强调，业主拥有的是重要资产，花时间参与管理是应有之义，政府的修订正是希望鼓励业主亲身参与，而非单纯为了「方便开会」而降低标准，那是本末倒置。