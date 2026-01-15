天文台｜最高气温22度 1.21起连冻3日 周六气温略回升 最低气温14℃

干燥的东北季候风会在明日至下周初持续为广东带来大致良好的天气，该区日间温暖，日夜温差较大。根据天文台9天天气预告，明天(16日)至下周一(19日)天气温暖，市区最高气温23度，最低气温也有17、8度。惟周二(20日)起，一股强烈冬季季候风杀到，该区气温显著下降，风势较大。周二最低气温降至15度，其后三日(21至23日)最低气温下跌至12度，直到周六(24日)才回升至14度，惟最高气温仍见「1」字头，仅得18度。

根据天文台自动分区天气预报，下周三(21日)市区仅得12度，新界普遍只有9-10度，1月22日进一步降温，打鼓岭只有6度，及至1月24日，天气略见回升，新界地区气温有10、11度，打鼓岭只有8度。

本港地区今日天气预测，初时部分时间多云。早上清凉。日间大致天晴及干燥，最高气温约21度。稍后局部地区能见度较低。吹轻微至和缓东至东北风。

展望接近周末至下周初持续大致天晴，日间温暖。下周中后期气温显著下降。