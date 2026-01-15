港铁：高铁去年载客量录逾3000万人次 按年增近17% 会与本港旅游业界进一步推广高铁游

【港铁/高铁/内地站点网络/高铁游】越来越多港人热衷乘搭高铁北上。作为高铁的营运者，港铁一直积极与内地单位及两地政府相关部门紧密沟通及协作。港铁公司过境铁路总管王家明接受《星岛》访问时总结过去一年高铁的表现，形容「去年是高铁硕果丰收的一年」，包括全年载客量录得逾3000万人次，按年增长近17%，内地站点网络亦将在本月26日扩展至110个。此外，港铁会与本港旅游业界进一步推广高铁游，未来亦会研究推出接驳专列转乘内地特色旅游列车，并积极推动「高铁+航空」联运服务，同时持续提升站内设施及服务，丰富乘客体验。展望未来，港铁会与内地铁路单位及两地政府部门紧密协作，持续扩展网络，提升短途出行灵活性，充分发挥「一小时生活圈」潜力。

1.26起新增南京、无锡及合肥等城市站点 显著提升网络覆盖面

高速铁路（香港段）自2018年通车至今，累计载客量已突破一亿人次。直达内地站点由通车初期44个增至目前96个，本月26日起将新增南京、无锡及合肥等著名城市站点，显著提升网络覆盖面。王家明指，高铁网络已全面覆盖深圳、广州等7个大湾区主要城市，并已透过加密班次及引入卧铺列车至北京及上海，每日前往上海的列车亦会在本月26日起增至3班，强调是「进一步巩固与大湾区及长三角经济圈的互联互通」。

港铁携手旅游业界 积极推广「高铁游」

王家明表示，在高铁带动下，港人乘搭高铁旅行的潮流愈发强劲，约有70%的高铁乘客出行目的为休闲旅游。他提到，随着本港高铁网络扩展，陆续开通多条通往张家界、凤凰古城、西安、成都等旅游名城的长途线。

至于大约3小时车程的站点如潮汕地区，王说最受港人欢迎，「我哋调查显示，现时长途5大受欢迎站点分别为汕尾、厦门、汕头、长沙南、潮汕。睇得出潮汕地区线路系非常之受到乘客欢迎」，港铁会携手旅游业界，积极就推广「高铁游」紧密协作。他提到，去年安排逾60班旅游专列，热门目的地涵盖韶关、张家界及潮汕等地，深受乘客好评。

「灵活行」日均使用人次逾2000

乘客方面，王说香港西九龙站是最受内地访客欢迎的陆路口岸，而香港居民占整体客运人次的比例，亦由通车初期约30%增至目前约47%，其余为内地及海外旅客，反映高铁促进两地人员互动与交流。他指出，港铁配合乘客需求，推出不同便利服务，其中「灵活行」方便往返香港及深圳的高铁乘客即日更改车次，现时日均使用人次超过2000人。

港铁亦致力提升乘客出行体验。王说，已于西九龙站引入特色餐饮、食肆及零售商店，优化购物及饮食区环境，自通车以来，零售及餐饮面积增加逾20%。近年亦引入银行个人理财中心及持牌虚拟资产交易所等，配合香港国际金融中心地位。站内也曾举办品酒大师班及品牌签售活动等，丰富旅客体验，更有乘客专诚乘高铁前来参与 。

记者 谢宗英

摄影 叶伟豪