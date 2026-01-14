Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会与外交部驻港公署签署合作协议 深化青年外交教育 培养国家视野

社会
更新时间：19:00 2026-01-14 HKT
发布时间：19:00 2026-01-14 HKT

香港赛马会与外交部驻香港特别行政区特派员公署今（14日）签署为期3年的合作协议，进一步加强对「香港杯外交知识竞赛」及「香港大学生外交夏令营」的支持。双方将携手深化香港青少年对国家外交事业及国情的认识，增强国家认同感与民族自豪感，为香港培育具备国家视野与国际竞争力的下一代。

马会代表拜会公署特派员崔建春

签约仪式前，马会代表拜会了外交部驻港特派员公署特派员崔建春。崔建春充分肯定了马会长期以来对「香港杯外交知识竞赛」的坚定支持，并鼓励马会继续发挥独特优势，助力香港更好融入和服务国家发展大局、深化国际交往合作。

外交部驻港特派员公署特派员崔建春（右）与马会主席廖长江（左）会面交流。马会提供
在公署特派员崔建春（后排右三）、副特派员花有（后排右二）、新闻及公共关系部副主任郑莉萍（后排右一），联同马会主席廖长江（后排左三）、行政总裁应家柏（后排左二）及公司事务执行总监谭志源（后排左一）的见证下，公署发言人兼新闻及公共关系部主任黄景睿（前排右）与马会内地事务部主管陈岳鹏（前排左）代表双方签署合作协议。马会提供
马会拜访公署，双方签署合作协议。签约仪式上，公署特派员崔建春（右四）、副特派员花有（右三）、发言人兼新闻及公共关系部主任黄景睿（右二）、新闻及公共关系部副主任郑莉萍（右一），联同马会主席廖长江（左四）、行政总裁应家柏（左三）、公司事务执行总监谭志源（左二）及内地事务部主管陈岳鹏（左一）合照。马会提供
马会与公署多年域紧密合作 未来3年双方深化协作

马会主席廖长江表示，青年发展是马会长期关注的重点工作。马会与公署多年来在此领域紧密合作，奠定了坚实基础。未来3年，双方将深化协作，助力香港青年深入认识国家外交事业。马会亦将继续透过体育、文化艺术、公益慈善和区域融合等多维度工作，积极贡献国家及大湾区发展，并凭借独特的国际网络和专业经验，致力巩固香港作为连接内地与世界的「超级联系人」角色。

马会自2009年起持续支持公署举办「香港杯外交知识竞赛」，资助优胜学生前往内地城市参访，亲身体验国家发展，活动成效显著。竞赛规模及后持续扩大，2025年吸引全港近8万名中小学生参与，参加人数创历年新高。

今年，马会进一步加大支持力度，将合作延伸至「香港大学生外交夏令营」，资助香港大学生前往内地及「一带一路」沿线国家进行研习交流，拓宽国际视野。

