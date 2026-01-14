渣马2026｜博览会启德体艺馆举行 今起可领跑手包 新设「号码布查核站」防资料错误

一年一度「渣打香港马拉松2026」将于周日（18日）举行，今年「渣打香港马拉松博览会」再次于启德体艺馆举行，跑手除了可于今（14日）起一连4日到启德体艺馆领取跑手包，更可参观同场的博览会。现场设有43个游戏、运动品牌及活动摊档，让一众跑手补给装备，公众人士也可免费入场。今年亦增设「号码布查核站」，供跑手查核号码布及计时晶片的资料是否一致。

渣马博览会首日人流畅旺 摊位较去年增25%

博览会首日开放吸引一众跑手入场参观，现场一共有43个不同的摊档，数量较去年增加25%。除了有各大运动品牌，亦设有多个游戏摊档及「渣马」打卡装置。各个打卡装置均排起长长人龙，不少人举起号码布拍照留念。主舞台亦将举行不同主题分享会及表演，包括专业人士介绍赛前及赛后护理、营养补给等等。

渣马博览会增设「号码布查核站」 跑手赞高效有用

今年博览会亦增设「号码布查核站」，跑手只需将号码布放在感应器上，便可读取号码布上的计时晶片。跑手可以查核其个人资料是否正确，包括姓名、性别、号码布号码、参与赛事组别及起跑时间等，以多重核实号码布及计时晶片上的资讯是否一致。若跑手的资料有误，现场可以即时更正。

今年参加半马赛事的黄先生体验了「号码布查核站」后表示，整个过程很快，可以查核到资料是否正确，「之前有些较小型的赛事，号码布成日都有混乱，所以都有作用的。」。他亦表示，领取选手包的人龙颇长，但自己较早过来排队，进入柜台后，领取过程约一、两分钟便完成，故顺道参观博览会，到场后他认为参展的品牌「比想像中少，见到其他比赛的会有多些运动品牌参展」。

深圳跑手盼感受在港跑半马氛围

同样是参加半马的深圳旅客黄先生称，今次是第一次参加渣马，期待可感受在港跑半马的氛围，目标在1小时40分钟完成，「主要按照自己的节奏去跑，平常心参加，这里好多高手的，我的速度也是一般般」。他称，以内地人身份报名「程序很容易」，也是在网站申请再抽签，「在福田口岸过来很快，我平时也经常来港爬山，风景好又干净，但从未试过在路上跑，所以很想尝试一下。」

黄先生在场内购买了镇痛喷雾，「我自己就很少抽筋的，除了自己备用，如果路上有其他人不舒服，也可以帮下他们」。为防止抽筋及身体不适，他准备了盐糖及能量啫喱，「约5公里或半小时吃一支能量啫喱，因为当日天气较热，跑步来说最好的温度是在10度」。对于新增的「号码布查核站」，他亦表示有兴趣，稍后也会去体验一下。

渣马10公里跑手赞领取选手包顺畅 料1小时完赛

首次参加渣马10公里赛事的陈小姐表示，领取选手包的整个过程比想像中顺利，「因为我算是较早来排队，加上里面分了不同组别队伍去领取，每一组人手都很充足，刚才进来都是10分钟内就完成了」。她称，近两年才开始报名参加长跑，今次是第一次抽中渣马，「上年报了名但没抽中，所以都好开心」，虽然没有经常进行训练，但参考平时在其他赛事的成绩，预计在一小时左右可以完成，「最近会多些休息，不会加强训练」。

记者：何姵妤

摄影：何健勇