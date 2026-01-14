Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

为1000元报酬当跑腿代收15万电骗款项 18岁青年还押候判

社会
更新时间：15:28 2026-01-14 HKT
发布时间：15:28 2026-01-14 HKT

18岁无业青年为了1000元报酬，按指示担当跑腿收八旬老妇15万元电话骗案骗款，更在收款时再索15万元。幸好老妇回家取钱途中告知保安，获提醒可能受骗，终揭发本案。少年今于区域法院承认一项串谋诈骗罪，区院暂委法官黄士翔押后判刑至2月3日，待索教导所报告。期间被告须还押候判。

收15万后再索15万元

被告邝家翘，报称无业，承认于2024年8月15日与他人串谋诈骗杨薇。

案情指事主独居于荃湾海滨花园，她在2024年8月15日下午接获来电，有人声称杨的女婿因与人打架身在警署，需要20万港元保释金。杨慌乱之下无进一步查询，即时同意支付金额。她同日下午在住所楼下，将15万元现金交予被告。被告其后要求杨额外支付15万元，杨不疑有他并回家取钱，途中将此事告知大厦保安，被提醒后才怀疑受骗，杨与家人商量后报警。

警诫下称收1000元报酬代收骗款

附近的闭路电视拍摄到杨将款项交给被告。同年8月27日被告被拘捕，他在警诫下称，「黄浚峰」支付他1000元，「叫我去海滨花园揾个阿婆收钱，我知收返嚟啲钱系呃返嚟嘅」。

被告又指，在Telegram收到某人指示到案发地点向一名老妇收钱，他会得到1000元报酬。被告和「黄浚峰」事前曾到沙田港铁站，男子A给予两人各500元及涉案手机，以接收扮作事主女婿的骗徒来电。被告之后到场收款，「黄」则在对面街等待，被告拍下骗款相片传送予男子A，二人其后再将骗款交给男子A。

案件编号：DCCC270/2025
本报记者

