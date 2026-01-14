认讹称持外国驾照获免试签发香港车牌 巴裔男保释候惩

8名南亚裔男子涉谎称拥有外国驾驶执照，诈骗运输署豁免本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。他们被控串谋诈骗罪，其中27岁巴基斯坦裔外卖员今于东区裁判法院承认控罪，主任裁判官张志伟关注被告在案发时无外国驾照，亦无在港接受驾驶训练。辩方申请押后以和控方商讨协助调查的事宜，张官批准押后判刑至3月11日，期间被告续获保释。

认串谋诈骗运输署获发免试驾照

27岁巴基斯坦出生的被告简智仁Khan Usman，承认一项串谋诈骗罪。控罪指他于2022年5月至2023年8月期间各自与其他人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他们符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

曾于巴基斯坦受驾驶训练但未获发驾照

张官表示案件严重，其他裁判官所作出的判刑没有约束力。张官关注被告在案发时间是否持有外国驾驶执照，或在香港接受驾驶训练课程。辩方指被告2019年曾于巴基斯坦接受驾驶训练，惟未有获发驾照，案发时被告没有接受香港的驾驶训练课程，而他获得涉案驾照后未曾驾驶。

愿提供资料助廉署调查获准押后判刑

控方透露同类案件已起诉8人，另有拘捕一些人士但尚未起诉。辩方求情指，被告于巴基斯坦出生，7岁时来港，于2017年完成中六学业，现在为俗称「步兵」的外卖员，月入约2.5万元。辩方又指，被告是家庭经济支柱，他于4个月前获得香港驾驶执照。辩方确认，目前被告尚未协助廉政公署的调查，但被告愿意提供协助。因此辩方申请押后，待与控方商讨协助调查的事宜，获张官批准。

案件编号：ESCC3002/2025

法庭记者：雷璟怡