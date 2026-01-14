Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

认讹称持外国驾照获免试签发香港车牌 巴裔男保释候惩

社会
更新时间：12:52 2026-01-14 HKT
发布时间：12:52 2026-01-14 HKT

8名南亚裔男子涉谎称拥有外国驾驶执照，诈骗运输署豁免本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。他们被控串谋诈骗罪，其中27岁巴基斯坦裔外卖员今于东区裁判法院承认控罪，主任裁判官张志伟关注被告在案发时无外国驾照，亦无在港接受驾驶训练。辩方申请押后以和控方商讨协助调查的事宜，张官批准押后判刑至3月11日，期间被告续获保释。

认串谋诈骗运输署获发免试驾照

27岁巴基斯坦出生的被告简智仁Khan Usman，承认一项串谋诈骗罪。控罪指他于2022年5月至2023年8月期间各自与其他人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他们符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

曾于巴基斯坦受驾驶训练但未获发驾照

张官表示案件严重，其他裁判官所作出的判刑没有约束力。张官关注被告在案发时间是否持有外国驾驶执照，或在香港接受驾驶训练课程。辩方指被告2019年曾于巴基斯坦接受驾驶训练，惟未有获发驾照，案发时被告没有接受香港的驾驶训练课程，而他获得涉案驾照后未曾驾驶。

愿提供资料助廉署调查获准押后判刑

控方透露同类案件已起诉8人，另有拘捕一些人士但尚未起诉。辩方求情指，被告于巴基斯坦出生，7岁时来港，于2017年完成中六学业，现在为俗称「步兵」的外卖员，月入约2.5万元。辩方又指，被告是家庭经济支柱，他于4个月前获得香港驾驶执照。辩方确认，目前被告尚未协助廉政公署的调查，但被告愿意提供协助。因此辩方申请押后，待与控方商讨协助调查的事宜，获张官批准。

案件编号：ESCC3002/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
18小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
18小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
22小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
5小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
15小时前