无业汉随机斩杀七旬翁几乎身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁

35岁靠炒外汇赚钱的无业汉，5年前涉在屯门海珠路游乐场凉亭，以斧头斩死一名素未谋面的七旬老翁。他否认谋杀罪，但不争议杀害死者的事实，辩称患有分裂型人格障碍及精神分裂症，案发时神志失常，杀人行为只属误杀。案件完成12日审讯后，5女2男陪审团一致裁定他谋杀罪成。法官郭启安今在高等法院判刑时指，被告与死者素无怨仇，却无故斩杀死者，手法极为凶残，从死者近乎身首分离的伤势可见一斑。郭官指事件对死者家人造成不可磨灭的伤害，认为被告必须就其极端及反社会行为，承担法律后果，依例判他终身监禁。

精神科医生断定被告杀人非精神病所致

男被告万日林被控于2021年8月5日，在新界屯门丰景园轻铁站附近海珠路游乐场内凉亭，谋杀张国炎。辩方主要抗辩理由为「减责神志失常」，即被告当时受分裂型人格障碍及精神分裂症影响，神志失常。惟陪审团一致裁定被告谋杀罪成，不接纳被告的精神辩护。

郭官指被告选择不出庭自辩，两名政府精神科医生的临床观察显示，被告并无思觉失调，亦未曾服用精神科药物，杀人行为并非精神病所致，只是有人格问题及反社会特质，辩称受分裂型人格障碍及精神分裂症影响而杀人，属「装病」之举。辩方专家则认为被告行为离奇，如没患病根本不会这样杀人。



自称天狼星人拉玛转世受指示杀人

被告现年35岁，中五毕业，未婚，没有长期病患，曾任职超市理货员。他与68岁母亲及两名姐姐同住，大姐曾陪同他进行录影会面。被告在录影会面中谈及他曾是天狼星人、中国首位君主及泰王拉玛，案发时有声音叫他杀人，若他不依指示便会遭受虐待。

辩方指与被告会面时，被告目光呆滞，难以集中注意力，对于谋杀罪成须判终身监禁，被告表示明白，亦对不起死者及死者家人，承认知悉杀人须负刑责。郭官则指被告未展现深刻悔意，他及其家人均未有撰写求情信。

官指被告无故斩杀死者手法极凶残

郭官指出，被告与死者素无怨仇，却无故斩杀死者，手法极为凶残，从死者伤势可见一斑。而事件对死者家人造成不可磨灭的伤害，被告必须就其极端及反社会行为负上刑责，最终依例判处终身监禁。

本案案情指，2021年8月5日晚上9时许，路人经过时发现死者张国炎浴血躺卧在凉亭附近， 头骨破裂、多处颈伤，遂报警求助。救护员到场发现死者已无生命迹象，当场证实死亡。

与死者素未谋面却从后偷袭

被告与警方及精神科医生会面时，曾称他并非预谋跟踪死者，亦与死者素未谋面，只是偶然目睹对方吸烟，突然有声音对他说：「对！就是他！杀了他！」。他便从后偷袭死者，拿斧头连砍死者数次，导致身首分离，在死者倒地后再补刀，「确保成功杀死」死者。

被告杀人后入公厕自残近半小时，以折锯锯颈、刀割手腕，冀求速死。被告自述他曾是天狼星人及为中国首位君主，后来投胎成为泰王拉玛，因遭暗杀而无法再投胎，故今世需要杀人报复。他指「天狼星人」透过通灵下令他必须行凶，坚称「我杀依个人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」。

案件编号：HCCC421/2023

法庭记者：刘晓曦