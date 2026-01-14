铜锣湾过路处拟加装防撞柱 区议员忧影响人流 节假日或现拥挤风险

政府计划于铜锣湾轩尼诗道崇光百货对开过路处及百德新街全日行人专用街道安装汽车防撞设施，以防被有心人士利用汽车作为攻击手段，危害人群安全。湾仔区议员李碧仪关注相关设置会否影响行人流畅度，尤其在节日期间可能带来拥挤风险，以及要确保工程如期完成。

拟议工程主要包括设置临时围栏以分隔施工范围。李碧仪今（14日）在电台节目表示，政府的建议大前提是想确保行人的安全，但铜锣湾是住宅及商贸区，有很多地铺，需上落货物，认为应平衡各方需要，采取较具弹性的安排。

区议会下周将开会讨论有关工程

李碧仪指出，崇光百货对出过路处及百德新街行人专区平日人流已相当密集，每逢维园举办工展会、年宵等大型活动时，游客与居民汇聚，人流更加拥挤。过去区议会虽未正式讨论相关设置，但她私底下曾与当局探讨加设栏杆的可行性。

她透露，区议会将于下周开会讨论有关工程。由于涉及铜锣湾核心地带，预计会重点讨论防撞柱设置后，尤其于节庆或维园有活动期间，会否阻碍人流畅通。她希望当局能提供相关数据参考，并说明未来人潮管理及分流方案。此外，目前模拟图显示防撞柱设置范围较大、数量较密，她认为在范围、规模及数量上仍有斟酌空间。

路政署估计工程本年第4季完成

李碧仪强调，保障行人安全固然重要，但亦不希望防撞柱在大型活动期间反而构成挤塞风险。至于防撞柱应固定或是可伸缩，她重申任何措施均需取得平衡，兼顾上落货及居民生活需要，保持灵活性较为合适。



为减低对公众影响，路政署将分段施工，预计今年第三季展开、第四季完成。李碧仪表示，铜锣湾属核心商业区，工程若延误将对商户及行人造成显著影响，故区议会希望署方能确保工程按时完工。

被问及会否在区内其他位置加设防撞设施，她表示需待安装完成并评估对人流的实际影响后，再作进一步考虑。

