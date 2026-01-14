Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例

社会
更新时间：11:42 2026-01-14 HKT
发布时间：11:42 2026-01-14 HKT

【雇佣合约/连续性合约/468/418】立法会去年6月通过《2025年雇佣（修订）条例草案》，修订《雇佣条例》（第57章）下「连续性合约」的规定，由平常俗称的「418」更改至「468」，并于周日（18日）实施。新修订的「468」又是怎样的制度？《星岛头条》汇聚相关的资料，一文睇清。

什么是「418」？

现时俗称「418」的雇员合约制度，是雇员如连续受雇于同一雇主4星期或以上，而每星期最少工作18小时；他的雇佣合约便属连续性合约。

相关新闻：468连续性合约1.18生效 孙玉菡：有助照顾者员工防剥削

怎样计算「468」？

在1月18日实施的「468」雇员合约制度，是指雇员每星期工时门槛降低至17小时，亦同时增加另㇐个以4星期的工时合计不少于68小时的准则。

  1. 例子一：若雇员4星期，每星期工作17小时，即属于连续性合约。
  2. 例子二：若雇员第一星期工作20小时，第二星期工作28小时，第三星期20小时，即使第四星期未达17小时，或甚至未有工作，因已达68小时门槛，已属连续性合约。

相关新闻：连续性雇佣合约门槛降至「468」 明年1.18起生效 劳工处：雇员更易享全面雇佣权益

达到「连续性合约」有什么好处？

雇员如根据「连续性合约」受雇，便可享有更多权益，例如休息日、有薪年假、 疾病津贴、遣散费及长期服务金等。

  • 休息日：按连续性合约受雇的员工，每7天必须享有至少1天休息日，为期不少于24小时。
  • 有薪年假：在受雇满12个月后，即可享有按年资递增的有薪年假，由首年7日递增至最高14日
  • 疾病津贴：病假不少于连续4天或以上；雇员已累积足够的有薪病假，即雇员按连续性合约受雇，在最初受雇的12个月内每服务满1个月，便可累积2天有薪病假；之后每服务满1个月可累积4天；雇员能够出示适当的医生证明书／到诊证明书
  • 遣散费：当雇员根据一份连续性合约受雇不少于24个月，并因雇主以裁员或停工之理由而遭解雇，雇主便需向该雇员支付遣散费。
  • 长期服务金：当雇员根据一份连续性合约受雇不少于5年，雇主必须在下列情况下向雇员支付长期服务金：
  1. 该雇员遭解雇，而解雇之理由并非因严重过失或裁员；
  2. 该雇员被注册医生证明其不适合现时的工作，并因此而辞职；
  3. 该雇员已年届65岁或以上，并因此而辞职；或
  4. 该雇员在职期间死亡

相关新闻：连续性雇佣合约︱立法会三读通过修订 降低「418」门槛至「468」 刊宪后半年实施

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
10小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
7小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
9小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
20小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
2小时前