468连续性合约1.18生效 福利及时数要求为何？ 一文睇清最新劳工法例

【雇佣合约/连续性合约/468/418】立法会去年6月通过《2025年雇佣（修订）条例草案》，修订《雇佣条例》（第57章）下「连续性合约」的规定，由平常俗称的「418」更改至「468」，并于周日（18日）实施。新修订的「468」又是怎样的制度？《星岛头条》汇聚相关的资料，一文睇清。

什么是「418」？

现时俗称「418」的雇员合约制度，是雇员如连续受雇于同一雇主4星期或以上，而每星期最少工作18小时；他的雇佣合约便属连续性合约。

怎样计算「468」？

在1月18日实施的「468」雇员合约制度，是指雇员每星期工时门槛降低至17小时，亦同时增加另㇐个以4星期的工时合计不少于68小时的准则。

例子一：若雇员4星期，每星期工作17小时，即属于连续性合约。 例子二：若雇员第一星期工作20小时，第二星期工作28小时，第三星期20小时，即使第四星期未达17小时，或甚至未有工作，因已达68小时门槛，已属连续性合约。

达到「连续性合约」有什么好处？

雇员如根据「连续性合约」受雇，便可享有更多权益，例如休息日、有薪年假、 疾病津贴、遣散费及长期服务金等。

休息日：按连续性合约受雇的员工，每7天必须享有至少1天休息日，为期不少于24小时。

有薪年假：在受雇满12个月后，即可享有按年资递增的有薪年假，由首年7日递增至最高14日

疾病津贴：病假不少于连续4天或以上；雇员已累积足够的有薪病假，即雇员按连续性合约受雇，在最初受雇的12个月内每服务满1个月，便可累积2天有薪病假；之后每服务满1个月可累积4天；雇员能够出示适当的医生证明书／到诊证明书

遣散费：当雇员根据一份连续性合约受雇不少于24个月，并因雇主以裁员或停工之理由而遭解雇，雇主便需向该雇员支付遣散费。

长期服务金：当雇员根据一份连续性合约受雇不少于5年，雇主必须在下列情况下向雇员支付长期服务金：

该雇员遭解雇，而解雇之理由并非因严重过失或裁员； 该雇员被注册医生证明其不适合现时的工作，并因此而辞职； 该雇员已年届65岁或以上，并因此而辞职；或 该雇员在职期间死亡

