天文台｜今日早上清凉 最高气温约21度 下周中后期气温显著下降

一股东北季候风正为广东沿岸带来普遍晴朗及清凉的天气。此外，位于菲律宾以东之西北太平洋的低压区正逐渐增强，一个热带气旋似乎在形成中。

本港地区今日天气预测，天晴。早上清凉。日间干燥，最高气温约21度。吹和缓东至东北风，初时风势间中清劲。

展望本周余下时间至下周初持续大致天晴，早上清凉，日间和暖，下周中后期气温显著下降。

分区气温

九天天气预报

干燥的东北季候风会在本周余下时间至下周初持续为广东带来大致良好的天气，该区日间和暖，日夜温差较大。预料一股强烈冬季季候风会在下周中期抵达华南，同时受一道广阔云带影响，该区气温显著下降，下周中后期天气寒冷。此外，现时位于西北太平洋的低压区会在今明两日逐渐发展，并为该区带来不稳定天气，随后移向菲律宾以东海域一带。