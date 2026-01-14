Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜今日早上清凉 最高气温约21度 下周中后期气温显著下降

社会
更新时间：07:10 2026-01-14 HKT
发布时间：07:10 2026-01-14 HKT

一股东北季候风正为广东沿岸带来普遍晴朗及清凉的天气。此外，位于菲律宾以东之西北太平洋的低压区正逐渐增强，一个热带气旋似乎在形成中。

本港地区今日天气预测，天晴。早上清凉。日间干燥，最高气温约21度。吹和缓东至东北风，初时风势间中清劲。

展望本周余下时间至下周初持续大致天晴，早上清凉，日间和暖，下周中后期气温显著下降。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

干燥的东北季候风会在本周余下时间至下周初持续为广东带来大致良好的天气，该区日间和暖，日夜温差较大。预料一股强烈冬季季候风会在下周中期抵达华南，同时受一道广阔云带影响，该区气温显著下降，下周中后期天气寒冷。此外，现时位于西北太平洋的低压区会在今明两日逐渐发展，并为该区带来不稳定天气，随后移向菲律宾以东海域一带。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
12小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
12小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
11小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
16小时前
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
影视圈
13小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
9小时前
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
7小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
法新社/美联社/路透社
伊朗示威｜特朗普取消会晤伊官员 吁示威者续抗争：救援正赶来
即时国际
8小时前