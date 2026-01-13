1.25坐商用车须扣安全带 运输署：可减低迎头相撞重伤或死亡率

新修订的道路交通规例将于本月25日实施，公共交通工具的乘客必须佩戴安全带。运输署今（13日）在社交平台表示，根据现行法例，车主或司机须确保安全带处于良好可用状态，此要求亦适用于1月25日起强制安装及佩戴安全带的车辆种类，包括巴士、私家小巴、货车与特别用途车辆。

研究指安全带可减四成死亡风险

运输署表示，巴士乘客可自由选择座位或于下层站立。座位上的乘客配用安全带在发生意外时会提供关键保护。研究显示，司机和座位乘客佩戴安全带后，在迎头相撞意外中死亡和重伤的机会分别可减少约四成和七成。

营办商须定期检查保养安全带

署方指，专营巴士亦已配备连续扶手、出口车门侧的扶手、使用防滑物料铺设车厢地面等多项安全设施，为站立的乘客提供安全保障。专营巴士营办商须负责定期为安全带作全面检查、维修及保养，确保其状态良好及运作正常。营办商会继续与车长加强沟通，界定不同部门的工作责任与安排。

运输署提到，九巴已就新规定向车长发出内部工作指引，如车长发现或接获乘客通知安全带失灵或损坏，应在安全情况下记录有关情况，及于到达总站后通知公司，公司并无要求车长逐一检查座位安全带。九巴又指车队每辆巴士均会接受定期检验，包括日检、月验，以及每年进行以及每年进行年度检验，确保全车安全带等所有机件及设备正常运作。

