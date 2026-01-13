2026香港．泉州国际水彩巡回展隆重举行 汇聚近300位艺术家 共创伤健共融艺术盛会

「2026香港．泉州国际水彩巡回展」将于2026年1月13日至1月20日，假香港中央图书馆1至5号展览馆盛大举行。本次展览不仅是一场高水准的国际水彩艺术交流活动，更是一项深度融合社区关怀、积极推动伤健共融的文化盛事。

国际艺术力量云集香港

是次巡回展阵容鼎盛，共汇聚来自全球35个国家及地区的289位艺术家，展出作品丰富多元。参展者包括68位国内受邀画家、28位港澳台受邀画家、79位香港本地参展者、49位来自「2025国际写实水彩交流展」优秀作品获选参展者，以及65位国际知名画家。展览旨在呈现当代水彩艺术的多元风貌与精湛技艺，促进国际艺术对话，并深化香港与泉州两地的文化交流。展覧期间多位受邀名家莅临香港作现场水彩示范及写生。

另本次展览与多间社福机构合作，除展出他们的作品外，更有每日现场互动。展覧1月20日结束后，将移师泉州博物馆继续展覧。

巡回展昨日（12日）举办开幕典礼，出席的嘉宾包括清华大学美术学院教授、北京艺高水彩画院院长高冬；IMWA国际水彩画大师协会秘书长柳毅；零一美术馆馆长马百齐；广东省美术家协会水彩画艺委会副主任陆䁱翰；马来西亚知名画家庄嘉强；香港水彩画研究会永远会长沈平；国际潮汕书画总会会长吴哲歆；香港艺术发展局视觉艺术主席赵志军；香港资深艺人周慧敏；香港美协执行副主席廖井梅；中国美术家协会理事李得之；养和医院临床病理化验室主任马绍钧；香港画家联会荣誉会长陈家义；香港画家联会会长许昭奇；香港美协秘书长韦劲敏；香港水彩画研究会会长、是次展览策展人廖小平。