港铁联港大推落马洲湿地保育方案 养蚌滤水育鱼苗为候鸟「加餸」

港铁落马洲站旁有一片湿地，一直以来是候鸟的栖息地，迄今一共记录到逾280种鸟类出没，较19年前增加四分一。港铁营运铁路之余，亦关注野外「邻居」生活，今年与香港大学合作，推出3项保育新方案，包括在湿地养殖淡水蚌发挥「滤水功能」、培育鱼苗供候鸟「加餸」，并使用池水种湿地植物。同时，会研究有限度开放湿地之可行性。

占地32公顷 欧亚水獭曾现身

落马洲站毗邻的湿地，位处米埔内后海湾拉姆萨尔湿地东侧，占地约32公顷，面积相当于4个香港公园，自2007年起由港铁负责管理及维护。湿地至今录逾280种鸟类出没，包括黑脸琵鹭、黄胸鹀等濒危或易危物种，欧亚水獭亦曾现身。

为进一步保护湿地，港铁自2023年起与香港大学公民社会及治理研究中心（CCSG）合作，研究引入「基于自然的解决方案（NbS）」，实地测试于今年展开。方案之一是建立「湿地植物及鱼苗培育基地」，设置循环水养殖系统。

港铁解释，以往直接向本地渔民购买成鱼投放鱼塘，现在改为购入鱼苗，在9个由湿地鱼塘供水的独立水缸内培育，冀做到进一步繁殖，自给自足。目前培育金山鲫，也会视乎养鱼的情况，再考虑引入虾苗。当鱼苗成长到10至15毫米后，会被投放至鱼塘，供雀鸟觅食，首批料最快今年春季投放。

推行鱼菜共生概念

基地同时善用水源，推行鱼菜共生概念，种植国家二级保护野生植物水蕨等。团队亦正测试3款组合式生态浮岛，既能为动物提供栖息空间，又能种植水稻供候鸟食用；夏天将试种水耕蔬菜，如生菜、芥菜等。其中1款生态浮岛更设太阳能板，可驱动「水体循环装置」，以增加鱼塘水流及含氧量。另引入三角帆蚌及背角无齿蚌两种淡水蚌，以去除水中杂质、作为鸟类的食物及制成其他产品。

港铁公司车务工程服务及创科总管陈庆强称，测试目标于今年内完成，其后将分析数据及经验，制定长远发展方案；又称生态浮岛项目初见成效，观察到更多野生动物在该处栖息。他补充指，港铁正邀请不同团体参观湿地，以测试有限度开放的可行性；去年亦与港大推出「体验式学习试验计划」，邀请5间中学、逾50名初中生参与培育湿地植物，相关成果已移植至落马洲湿地。CCSG总监林维峰则形容，落马洲湿地极具潜力，盼把其打造成多元价值基地，以支援农业发展、教育、研究及知识性休闲项目。

港铁每年投放约500万元管理落马洲及锦田湿地，是次与港大合作的保育计划，将使用额外拨款。

记者：梁薾心

摄影：何君健