社署嘉许礼表扬照顾者、邻舍及雇主贡献 孙玉菡吁照顾者重视自身健康

社会福利署今日（13日）举办「齐撑照顾者行动—全城友善嘉许礼」，旨在表扬及肯定照顾者、邻舍和雇主在支持照顾工作方面的付出及贡献。劳工及福利局局长孙玉菡担任主礼嘉宾并致辞，呼吁照顾者除了全心投入照顾工作外，也要重视自身心理健康，才能与被照顾者同行更长远的路。

孙玉菡：照顾者也是普通人

今年的行动以「全程为您 全程撑」为主题，致力于营造支持照顾者的社区氛围。孙玉菡指出，虽然社会大众普遍支持照顾者，但照顾者同样需要休息与支援。他强调，照顾者不应仿效「春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干」的奉献模式，而是要明白自己也是普通人，适当休息才能更好地照顾他人，避免身心透支。

照顾者：不要因休息而感内疚

今年计划收到610份申请，甄选团于每个组别推荐10位参加单位进入总选名单，最后由评审委员从各组别中选出3个最感人或优势的参加单位，以表彰其贡献。获最感人照顾者的分别为照顾因患上舌癌而失去说话能力妻子的胡骏辉；照顾患认知障碍症妻子的谢汝希；照顾患上杜兴氏肌肉营养不良症儿子的徐玉英。

面对「会否撑不住」的提问，徐玉英坦言这种情况非常正常，因此会安排个人时间纾缓情绪，并积极参与社区中心活动及学校义工服务，结识志同道合的照顾者同行。她提醒各位照顾者，充足休息是必要的，「不要因为休息而感到内疚」。

获奖邻舍：照顾者需极大爱心与付出

获优秀的照顾者友善邻舍分别为联益渔村村长吴照光、脑友俱乐部及太古地产。面对如何在短时间照顾社区弱势人士，吴照光表示，联益渔村建立了互助网络，村民在各类事务上彼此帮忙，营造温暖互助的氛围。他认为，照顾者需要极大的爱心与付出，才能充分满足被照顾者的需求。

获奖雇主：鼓励以问卷了解员工心声

获优秀的照顾者友善雇主分别为日本命力健康食品有限公司、恒益物业有限公司及创毅物业有限公司。日本命力健康食品有限公司创办人兼执行董事连舜香表示，「NO OT」政策深受员工欢迎，让员工可在完成工作后尽早回家照顾家人，达致工作与生活平衡。她鼓励其他雇主透过问卷了解员工心声，让员工感受到意见被重视和尊重。

记者：曾智华

