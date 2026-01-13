流感︱6月大男婴染甲流危殆 并发严重肺炎、败血症和休克

衞生署衞生防护中心今日（13日）接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，涉及一名过往健康良好的六个月大男婴。他于1月7日出现发烧和全身乏力，同日被带到私家诊所求医。1月9日出现气促及喝奶量减少，翌日被带到玛嘉烈医院，并获安排在该院的儿童深切治疗部留医，目前情况危殆。他的呼吸道样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发严重肺炎、败血症和休克。

男婴同住家人均有轻微呼吸道感染症状

中心表示，初步调查显示，该男婴尚未接种2025／26年度季节性流感疫苗，在潜伏期内没有外游。他的两名家居接触者早前均出现轻微呼吸道感染症状，其中一名家居接触者的鼻腔拭子样本经快速测试后对甲型流感呈阳性反应，但症状轻微，无需留院。

接种流感疫苗仍然是最有效预防流感及其并发症的方法之一，亦可减低重症及死亡的风险。资料图片

夏季流感季节完结 不排除流行病毒株有变

中心总监徐乐坚表示，夏季流感季节已经完结，但随天气在今年首季维持寒冷，而流行病毒株亦不排除会发生改变，流感活跃程度可能会再度上升，冬季流感季节即将到临。中心亦再次提醒家长应尽快安排子女免费接种季节性流感疫苗。接种流感疫苗仍然是最有效预防流感及其并发症的方法之一，亦可减低重症及死亡的风险。

中心亦指，在上周刚结束的夏季流感季节，共录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗。