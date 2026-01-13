宏福苑大火︱支援灾民减少过渡屋供应？何永贤：上半年再有约1400单位陆续落成启用

大埔宏福苑火灾后，不少灾民获政府安排入住过渡性房屋。房屋局局长何永贤今（13日）在社交平台表示，过渡性房屋作为支援社会所需的房屋项目，累计为逾2,800名宏福居民提供短中期安置的居所。有声音关注相关支援会否令过渡性房屋单位减少，将来未能服务因简朴房规管而要迁出分间单位的丙类申请者，又或者原本受惠的甲、乙类申请者。她亦提醒，申请过渡性房屋，可到「住得易」— 过渡性房屋中央统一平台。

宏福苑大火︱逾2800灾民入住过渡性房屋

何永贤表示，事实上，各项房屋工作均在全速推进，就过渡性房屋方面，今年上半年将再有约1,400个单位陆续落成启用，继续为有需要的市民提供多元选择。随着不同项目的营运，多个项目也因为住户获编配公屋、甚至住户已累积足够首期购置资助出售房屋而出现流转，个别项目单位使用率已高达160%以上，成绩令人鼓舞，也意味这些单位可以流转服务其他有需要的家庭。

油塘过渡屋「光厦」料4月入伙

何永贤提到，房屋局副局长戴尚诚早前就去视察位于油塘的过渡性房屋项目「光厦」的改建进展。该项目由一幢6层高的工业大厦改建，预计于今年4月入伙，将提供224个市区单位，可容纳约700人，距离油塘站仅几分钟步程，步行十多分钟则可去到房委会旗舰商场「大本型」。项目充分利用楼底高、窗户多、通道阔的特色，不久将来就可投入服务，在此先和大家分享早前的工程进展。