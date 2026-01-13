Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱支援灾民减少过渡屋供应？何永贤：上半年再有约1400单位陆续落成启用

社会
更新时间：20:04 2026-01-13 HKT
发布时间：20:04 2026-01-13 HKT

大埔宏福苑火灾后，不少灾民获政府安排入住过渡性房屋。房屋局局长何永贤今（13日）在社交平台表示，过渡性房屋作为支援社会所需的房屋项目，累计为逾2,800名宏福居民提供短中期安置的居所。有声音关注相关支援会否令过渡性房屋单位减少，将来未能服务因简朴房规管而要迁出分间单位的丙类申请者，又或者原本受惠的甲、乙类申请者。她亦提醒，申请过渡性房屋，可到「住得易」— 过渡性房屋中央统一平台。

宏福苑大火︱逾2800灾民入住过渡性房屋

何永贤表示，事实上，各项房屋工作均在全速推进，就过渡性房屋方面，今年上半年将再有约1,400个单位陆续落成启用，继续为有需要的市民提供多元选择。随着不同项目的营运，多个项目也因为住户获编配公屋、甚至住户已累积足够首期购置资助出售房屋而出现流转，个别项目单位使用率已高达160%以上，成绩令人鼓舞，也意味这些单位可以流转服务其他有需要的家庭。

油塘过渡屋「光厦」料4月入伙

何永贤提到，房屋局副局长戴尚诚早前就去视察位于油塘的过渡性房屋项目「光厦」的改建进展。该项目由一幢6层高的工业大厦改建，预计于今年4月入伙，将提供224个市区单位，可容纳约700人，距离油塘站仅几分钟步程，步行十多分钟则可去到房委会旗舰商场「大本型」。项目充分利用楼底高、窗户多、通道阔的特色，不久将来就可投入服务，在此先和大家分享早前的工程进展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
01:20
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
影视圈
3小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
6小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
5小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
6小时前
大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
政情
3小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
7小时前