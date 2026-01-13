Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

468连续性合约1.18生效 孙玉菡：有助照顾者员工防剥削

社会
更新时间：19:05 2026-01-13 HKT
发布时间：19:05 2026-01-13 HKT

连续性合约门槛降至「468」的措施，将于周日（18日）生效。劳工及福利局局长孙玉菡今日（13日）出席活动后见记者时表示，新条例将进一步保障照顾者员工的权益，防止雇主利用法律灰色地带规避责任

孙玉菡：「468」较「418」弹性

孙玉菡指出，「468」较现行「418」规定更具弹性，容许照顾者更灵活地协调工作与照顾责任。新规定不再硬性要求雇员必须每周工作满18小时，避免出现连续工作数周后，因最后一周工时不足而丧失福利资格的情况。他补充，条例设有豁免机制，加上现行法律已有足够规定，可有效防止雇主刻意削减员工工时以规避责任。

转自雇悭成本？孙：额外请人反增开支

对于雇主可能透过缩减人手或将员工转为自雇以节省成本的忧虑，孙玉菡强调，员工是公司重要资产，若雇主有此举动，反而需额外聘请人手，增加开支。他亦指，即使雇主不遵守「468」规定，仍须依据《雇佣条例》为员工提供法定福利。

照顾者支援方面，孙玉菡表示，去年暑假推出的照顾者资料库目前主要涵盖公共房屋，今年将进一步扩展至「三无大厦」及香港房屋协会单位，以更及时接触高危独居长者及残疾人士，让照顾者能及早介入提供协助。

强制举报虐儿 政府备妥两间紧急暂托中心

此外，《强制举报虐待儿童条例》将于下周二（20日）生效，孙玉菡估计，法例实施后举报数字会有所上升。为配合新法，劳工及福利局已完成专业培训、发送通知信，并已开发及部署线上举报工具，方便专业人士举报。同时，局方已预备两间合共提供96个宿位的紧急暂托中心，以便在有需要时调动资源，提供临时安置支援。

记者：曾智华

