Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾犯防贿条例被判缓刑 启聋学校前教师隐瞒骗教席 被廉署起诉3项欺诈罪

社会
更新时间：19:01 2026-01-13 HKT
发布时间：19:01 2026-01-13 HKT

廉政公署今日（13日）落案起诉一名政府资助特殊学校时任教师，涉嫌没有披露他被廉署调查及其后被起诉，诈骗校方不暂停其职务及没有终止聘任他。被告游升浩（31岁），路德会启聋学校前助理教师，被控3项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A(1)条。他获廉署准予保释，以待星期四（15日）在西九龙裁判法院答辩。

根据教育局规定，教师在应征职位时需要向学校申报是否涉及任何进行中的刑事调查或诉讼，以秉持教师的专业操守及保障学生的福祉。

被告游升浩为路德会启聋学校前助理教师。
被告游升浩为路德会启聋学校前助理教师。

曾犯防止贿赂条例被判缓刑

启聋学校是一所政府资助特殊学校，被告于2022年7月底获聘为其合约助理教师，约一年后获聘为常额助理教师。他于申请启聋学校合约职位前，曾于2021年9月因干犯《防止贿赂条例》相关罪行被廉署调查及拘捕，并先后数次到廉署续保。廉署于2023年11月底就该调查落案起诉被告。其后，他在2025年2月被裁定罪名成立并被判予缓刑。

本案控罪指被告涉嫌于2022年7月底至2023年12月初任职启聋学校教师期间，没有向学校披露他正接受廉署刑事调查及被刑事检控，意图诈骗而诱使学校不暂停其职务，以及没终止聘任他。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
01:20
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
影视圈
3小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
6小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
5小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
6小时前
大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
政情
3小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
7小时前