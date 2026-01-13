Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱田北辰倡研玻璃纤维代替聚乙烯 促联内地降成本「一劳永逸」

社会
更新时间：18:16 2026-01-13 HKT
发布时间：18:16 2026-01-13 HKT

新一届立法会明日（14日）举行首个正式会议，将讨论宏福苑火灾事故，而新界西北庄豪锋则会提出议员议案，聚焦大厦维修工程改革。实政圆桌召集人田北辰今日（13日）在社交平台发文，阐述其中一项重点建议，主张长远应以更好的物料，取代现时普遍使用的棚网物料。

专家看衰建议 田北辰：若轻易可行便称不上改革

田北辰建议，可研究改用防燃的玻璃纤维，其外观较易识别。这类物料成本较高，但相对于整体工程以亿元计的开支，所占比例很小，换取的安全效益绝对值得。他提到，提出此建议后听到一些争议，有专家认为不太可行，不过他认为「改革就系去研究一啲个个专家都话做唔到嘅」，若所有人都认为轻易可行，便称不上是改革。

香港市场规模有限 研发新物料需与内地合作

田北辰指出，现时用的棚网以聚乙烯制造，并添加化学物料以达阻燃效果。虽然相关标准有国标、英标等规格，但从外观上难以分辨是否达标，「攞到上手都未必分到，要真系试吓点燃」。他认为，即使目前因风头火势，会在棚网上架前后加强抽验，但长远恐难持续，容易因掉以轻心而让不合格物料「混水摸鱼」。

他亦提出，香港市场规模有限，要研发新物料需要与内地合作。内地对此类安全议题亦相当重视，凭借庞大的市场支持，可望逐步降低新材料成本，达致「一劳永逸」的效果。

