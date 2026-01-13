启德夺命工伤︱承建商属政府认可公共工程物料供应商 发展局暂停其土地打桩投标资格

启德德高道一个地盘昨日（12日）发生夺命工业意外，一名33岁南亚裔男工被水缸压死。发展局发言人今日（13日）表示，涉事承建商是发展局认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的承建商，局方已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时暂停其工务工程土地打桩类别的投标资格。有关规管行动不单适用于暂停投标资格期内的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

劳工处正调查 不排除有进一步规管行动

发言人表示，发展局作为政府工务工程服务采购方，一向十分重视名册内的承建商在其辖下所有建筑工地的安全表现。局方今日已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时暂停其工务工程土地打桩类别的投标资格。

发言人续指，承建商须进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按独立安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施。待局方审视及确信其具备有效安全管理系统，才会考虑恢复其投标资格。有关暂停投标资格的规管行动不单适用于暂停投标资格期内的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

另外，劳工处现正就这宗工业事故进行调查并会依法处理，局方往后会因应调查结果，按需要对涉事承建商采取进一步规管行动，包括延长暂停投标资格的期限，甚至从该名册内除名。

劳工处早前表示，意外源于该男工在协助解除水缸顶索具期间，水缸突然移位，工人被夹于水缸与附近的钻孔桩套管之间，送院后证实不治。对于在意外中有工友身故，劳工处十分难过，并对其家属致以深切慰问。

相关新闻：

启德德高道地盘水缸吊运不稳 33岁南亚裔男工被压毙 遗妻子及两幼子