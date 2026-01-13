Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德邮轮码头塌闸意外 专家证人指闸门建造必须依照安全指南设计

社会
更新时间：17:36 2026-01-13 HKT
发布时间：17:36 2026-01-13 HKT

启德邮轮码头2023年9月中发生工业意外，有滑动式折叠钢闸塌下压伤1名男保安，需要切除左脚脚掌以及右脚小腿。邮轮码头管理公司、保安公司及保安主任涉嫌没有保障安全被票控，众被告否认各1项传票控罪受审。专家证人今在九龙城裁判法院供称，劳工处曾发出闸门安全指南，建造闸门的一方必然要依照指南设计及建造闸门，曾委派承建商检验肇事邮轮码头，惟未见有针对性就铁闸作检查。

专家证人在盘问下供称，劳工处在2009年向建筑署发出闸门安全指南，建造闸门的一方必然要依照指南设计及建造闸门。专家证人称，若建造闸门后，发现没有依照指南建设闸门，必然要作出跟进工作，惟建筑署没有就肇事钢闸作出跟进，终导致意外发生。专家证人另指，建筑署在2022年曾委派承建商检验肇事邮轮码头，惟没有建议在铁闸上加设螺丝等加固物，亦没有汇报铁闸存有安全问题。专家证人引述该检验报告，显示当时著重于检查其他有即时危险的部分，未见有针对性就铁闸作检查。

专家指缺乏检查致机械式挡板脱落为闸门脱轨原因

代表启德邮轮码头管理公司的大律师引述专家报告指，闸门缺乏恒常检查，导致机械式挡板脱落，成为闸门脱轨的原因。辩方质疑，假设有人用力拉扯闸门，挡板是否存在亦未必能避免意外。专家证人否认，指当机械式挡板失效，闸门才会脱轨。辩方另关注，专家证人建议在挡板加设橡胶，令金属与金属之间撞击时不会出现嘈杂声，以达致减震作用，惟假若有人干扰铁闸，力度大至令挡板脱落，即时添加橡胶都无用。专家证人回应，在此情况下，添加橡胶能做到缓冲的效果，惟仍不敌案发当日的冲击力，铁闸仍是会塌下。

3名被告依次为启德邮轮码头管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服务分判商世纪服务有限公司及世纪服务保安主任麦帼宝，分别被票控没有确保存放于处所的作业装置或物质是安全的罪、没有确保雇员的安全及健康罪及没有照顾在工作地点的人的安全及健康罪。

案件编号：KCS9612-9614/2024
法庭记者：黄巧儿

