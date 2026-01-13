豪华游轮Luminara以香港为始发港 去年访港邮轮旅客总流量按年增两成

The Ritz-Carlton Yacht Collection 旗下的最新超级游艇 Luminara 今日（13日）首度访港，并以香港为始发港营运航程，旅发局表示欢迎。未来数月，该邮轮将展开以香港为开始或结束行程港口的亚太地区航程，吸引更多高端旅客到访。 Luminara 自去年12月于新加坡启航展开亚太地区航程后，首次抵港，今日清晨驶入维多利亚港，停靠于尖沙咀海运码头，旅发局安排沿途射水礼及醒狮金龙配以热闹锣鼓表演，庆祝邮轮及旅客访港。邮轮公司亦在船上举办仪式及欢迎午宴，文化体育及旅游局局长罗淑佩、旅游事务专员张冯泳萍、旅发局总干事刘镇汉及The Ritz-Carlton Yacht Collection代表等共同出席，庆祝邮轮正式抵港。

港去年录189邮轮船次 按年增26%

罗淑佩表示，香港在2025年录得189个邮轮船次，按年增加26%，涵盖22个国际邮轮品牌；全年邮轮乘客总流量为63万人次，当中访港邮轮旅客总流量占43万人次，两者皆按年增加2成。她非常高兴在新年开始即迎来国际顶级品牌旗下的奢华邮轮首度访港，印证香港不但吸引了多艘为人认知的大型邮轮驻港，更成功带动专为高端旅客打造的奢华邮轮访港，突显香港邮轮旅游的多元化。展望未来， 旅游事务署及旅发局将会继续致力巩固香港作为「亚洲邮轮枢纽」的地位，与业界携手推动香港邮轮业的发展。

Luminara今年首季亚太地区航程以香港为始发港

邮轮公司代表、The Ritz-Carlton Yacht Collection 行政总裁 Ernesto Fara 表示，凭借 Luminara，公司再度提升标准，将传奇服务、精致设计与非凡船上体验融为一体，进一步阐释对海上顶级奢华旅行的独特诠释。亚太地区航程让旅客以更亲密、更从容的方式探索这个多元迷人的地方，将标志性城市与偏远静谧的岛屿巧妙结合，并透过过夜停泊的行程设计，让旅客能更深入地探索岸上与海上旅程；而进军亚太地区市场也象征公司在该区域及全球持续、审慎拓展版图的重要里程碑。

Luminara 是 The Ritz-Carlton Yacht Collection 旗下第三艘、也是最新推出的超级游艇， 今年1月至4月中旬以香港作为始发港，提供往返香港及新加坡或日本东京的邮轮航程，沿途停靠日本大阪、泰国曼谷、南韩仁川、越南下龙湾及胡志明市等。该邮轮于2025年7月正式下水，全长794英尺（242公尺），总吨位达46,750吨，设有226间宽敞套房，可载客452人，每间套房均配备私人露台。邮轮精心设计的空间包含5间顶级餐饮场所、7间酒吧，以及可直通海面的平台，提供多元水上活动，为旅客营造出精致而悠闲的航行氛围。