深水埗「一拳书馆」涉办栋笃笑兴趣班 被控两项无牌公众娱乐场所罪
更新时间：15:46 2026-01-13 HKT
发布时间：15:46 2026-01-13 HKT
深水埗独立书店一拳书馆去年6月涉嫌举办栋笃笑兴趣班，51岁店长庞一鸣及名下营运一拳书馆的鸣动教育有限公司各被票控一项无牌公众娱乐场所罪。案件今日于九龙城裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至3月3日再讯，待取控方文件及证据，获裁判官曾宗尧批准。
被告庞一鸣及鸣动教育有限公司各被票控一项无牌公众娱乐场所罪。控罪指被告于2025年6月29日下午08时07分，无根据香港法例第172章公众娱乐场所条例批出的牌照而使用在九龙深水埗大南街169-171号大南商业大厦3字楼的处所，作为一个公众娱乐场所，即舞台表演。
案件编号：KCS37515-37516/2025
法庭记者：黄巧儿
