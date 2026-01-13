调查：逾九成中小学师生用AI 两成三学生称无AI难完成功课

人工智能（AI）应用日趋广泛，团结香港基金早前进行调查，了解中小学使用AI状况，发现逾9成师生都会使用AI，当中有近23%学生表示，若无AI协助将难以完成功课。团结香港基金认为，研究反映有一定比例学生对AI存在依赖情况，忧过度使用AI会对他们带影响，建议订明AI工具的使用规范，强调重点是「不失学习原意，提高学习效能」。

57%教师利用AI作教学辅助

团结香港基金于去年7至12月向中小学校长、教师和学生进行问卷调查及持份者访谈，了解中小学师生使用AI的状况、需求和挑战。基金共收到1,200份有效问卷，发现逾91%教师，及95%的学生有使用AI，当中有57%教师利用AI作教学辅助、26%教师作处理行政事务，有35%学生用于搜集资料、有29%用于做功课及专题报告。

71%教师忧学生依赖AI损解难能力

虽然AI在教育范畴使用广泛，但调查发现教师普遍担忧学生过度依赖AI会有影响。当中有71%教师担心会影响学生的解难能力、63%担心影响学生的批判性思维；另有近23%学生表示若无AI协助将难以完成功课。调查亦针对师生对AI的熟练度进行自评，满分为10分，结果教师自评平均分为5分，而学生自评则为6.5分。

团结香港基金研究员王镫淇表示，研究反映有一定比例学生对AI有依赖情况，影响自主学习能力，而据外国研究发现，过度使用AI会带来认知倒退，造成「认知债务」，即透支未来认知能力换取眼前便利。她强调若学生未经正确使用AI会造成认知能力退化，长远影响学生学习效能。

副研究总监郭凯杰提到，目前不少老师不愿让学生在家中作文，因为忧虑他们会偷偷使用AI，最终所有内容都是完美，失去训练思维的过程和意义。不过他强调，现时逾9成学生使用AI，阻止他们应用毫无意义，重点应放在老师如何引导学生使用，要让学生「不失学习原意，提高学习效能」。

他表示，教育局即将会制定人工智能应用框架，建议在当中说明老师教学期间如何使AI，以及学生应何时使用AI及如何使用AI等。

倡从初小普及AI素养与伦理认知

基金另指出，现时香港AI素养课程仅覆盖初中，高小增润编程教育课程单元虽教授算法思维，但内容以编程为主，跟AI并非直接相关，建议教育局可从初小开始引入人工智能课程，并按不同学习阶段制定学习框架，普及学生AI素养与伦理认知，并培养批判性思考、解难能力及创造力。

基金又称，目前学校各自引入AI教学工具或平台，学校之间重复购置、订阅或开发功能相似的AI教学工具，造成资源浪费。同时，各自引入AI教学工具或平台，导致学生数据散落于各平台，存在安全隐患。基金建议以香港教育城为基础，咨询校长及前线教师，建构一个全港性的AI学习资源平台，协助学校优化教学策略并最大化资源运用。

记者：林彦汛