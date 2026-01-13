女囚夏日须穿长裤 邹幸彤质疑政策涉性别歧视 申司法覆核被判败诉

惩教署规定女囚犯在夏季日间必须穿长裤，只能在晚间活动及运动时穿短裤，男囚犯却可全日穿短袖上衣及短裤。还押中的前支联会副主席邹幸彤申请在夏季日间穿短裤或薄裤被拒，前年入禀申请司法覆核，质疑有关政策涉嫌违宪及性别歧视。法官高浩文今于高等法院宣判，驳回司法覆核，邹幸彤须付讼费。

申请人为邹幸彤，答辩人为惩教署署长。邹幸彤自2021年9月10日起还押于大榄女惩教所，惩教署政策规定男囚犯「转季」时可改穿短袖上衣及短裤，惟女囚犯在夏季日间则必须穿着短袖上衣及与冬季衣物同款的长裤。邹幸彤在2024年7月26日炎夏期间，曾询间福利主任会否有机会改穿短裤或更薄的长裤，福利主任均表示没有可能。邹同年8月1日再申请改穿短裤亦被拒，福利主任解释指女囚犯是因年龄不同及皮肤敏感问题而被规定必须穿长裤。

邹幸彤质疑政策违反《基本法》、《性别歧视条例》及《监狱规则》，亦涉性别歧视，「优待」男性但非法歧视女性，剥夺市民在法律面前一律平等的基本权利，故邹幸彤要求法庭推翻署方决定，并下令取消或修改女囚犯在夏天日间必须穿长裤的政策。

案件编号：HCAL1528/2024

法庭记者：陈子豪