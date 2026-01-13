黎智英案│《苹果日报》5高层续求情 辩方指陈沛敏量刑起点应在10年以下

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》3间相关公司，上月被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，黎智英与同案6名被告已完成求情陈词，今余下5名认罪《苹果日报》高层今日继续在西九龙裁判法院求情。陈沛敏及林文宗均指他们只负责《苹果日报》中文报纸，网上版及英文版的煽动文章与他们无关。陈沛敏指她曾协助「苹果日报慈善基金」筹款高达3亿元。法官李运腾询问「苹果日报慈善基金」的背景，欲得知谁人经营、何时成立、各人角色、筹款金额等。控辩双方需时准备。

求情指陈沛敏量刑起点应在10年以下

3案共12被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑及前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）及 前社论主笔杨清奇（笔名李平）。三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾听取各被告求情。

大律师李国威今代表陈沛敏求情时，引述吕世瑜案、马俊文案、「35+颠覆案」等案例，指干犯勾结外国危害国家安全罪的被告，如属积极参与的级别，应判处3年以上10年以下有期徒刑，而主脑角色及罪行重大者，则判处无期徒刑或者十年以上有期徒刑。

李国威指法庭决定陈沛敏的量刑级别时，应考虑她的行为、实际及潜在后果，如果法庭不接纳她属积极参加的级别，并认为应采用最高量刑级别，辩方立场是量刑起点应为最低的10年，这是基于她在案中有限的角色，而她在被捕及获得保释后，亦辞任《苹果日报》副社长一职。

李官续问到，基于陈沛敏及时认罪，并在案中为控方提供重要协助及顶证黎智英，辩方要求法庭考虑《香港国安法》33条所指的减刑条件是否适用于她的判刑。李国威同意，又指黎智英在2020年8月首次被捕，及至同年12月被控，在此之前陈沛敏并不知道涉案《苹果日报》文章属违法。陈沛敏虽然负责《苹果日报》的印刷版，但亦有不下一次就网上版及黎智英的网上节目提出关注或反对等，也曾下架黎智英的Twitter帖文。

对传媒业有深厚情意结

李国威又提到陈沛敏的背景，指其父亲在她4岁时离世，自此由母亲抚养成人，她的学业优秀，毕业于香港中文大学新亚书院工商管理系，但后来在1996年加入《苹果日报》。她与传媒业有很深的情意结，她曾获得香港中文大学的新闻奖，曾亲身到日本采访日本海啸事件。

李国威补充指，陈沛敏2016年确诊患有第三期末癌症，案发时面对健康问题及沉重经济负担，而陈沛敏母亲现年88岁及患脑退化症，陈沛敏希望出狱后展开退休生活，全力照顾患病母亲。

罗伟光由资深大律师谢志浩代表，谢志浩采纳书面求情陈词，并补充到罗伟光是其中一名苹果日报慈善基金的董事，并积极参与筹款活动，希望法庭考虑到他及时认罪，予以轻判。

多名辩方律师均提到终审法院案例「吕世瑜案」，终审法院指明法庭在《香港国安法》案件行使酌情权时，应用本地的量刑法律和原则，包括对量刑起点、加刑和减刑因素等等的考量，但需在《国安法》订下的量刑框架内运作。法官界定案件情节轻重时，重要的着眼点是犯案者的行为，所引起的实质后果、潜在风险和可能影响。若法庭已裁定一宗涉及《香港国安法》案件属情节严重，便须引用较高量刑幅度，法庭接着须应用熟悉的量刑法律和原则，行使其酌情权，在合适的幅度内决定量刑起点，并考虑加刑和减刑因素。

《香港国安法》第三十三条指明可减刑至超出刑罚下限的3个条件，例如，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生、自动投案、揭发他人犯罪行为或提供重要线索得以侦破其他案件。法庭量刑时已知道案件有没有任何一种《香港国安法》第三十三条指明的情形会被引用，如有的话，法庭应先决定暂定刑罚后才处理该等因素对该案判刑的影响，而该暂定刑罚必须处于适用的处罚幅度内，其后才考虑向当局提供协助等相关减刑因素。

案件编号：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭记者：刘晓曦 王仁昌