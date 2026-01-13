换新钞2026｜新钞及「迎新钞」1.27起网上预约 2.3起供换领 即睇汇丰/中银/渣打换新钞安排
更新时间：12:20 2026-01-13 HKT
发布时间：12:20 2026-01-13 HKT
发布时间：12:20 2026-01-13 HKT
【换新钞/迎新钞/新钞/新年/过年/银行/汇丰/中银/渣打】农历新年将至，金管局及三间发钞银行（汇丰、渣打及中银）今日（13日）宣布，三间发钞银行的分行将于2月3日（星期二）至2月16日（星期一）提供新钞及「迎新钞」供市民兑换。市民可于1月27日（星期二）起提供网上预约兑换新钞及「迎新钞」服务。
为方便市民换钞，三间发钞银行会采取适当的措施，包括：
|（1）
|于提供换钞服务的首3天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），
提早营业时间至早上8时，及指定上述的额外营业时段（即早上8时至9时）
专门用作提供换钞服务；
|（2）
|于1月27日（星期二）起提供网上预约兑换新钞及「迎新钞」服务，
发钞银行会于下周内公布有关服务详情；及
|（3）
|实施人流管理措施，例如在有需要时向排队轮候的市民派筹及作出分流安排。
金管局鼓励市民利用电子支付方式，包括透过网上或手机银行使用「转数快」或其他电子钱包提供的服务派发利是。派发电子利是简单方便，又可以减少实体利是封和钞票的用量，有助推动可持续发展。
主要银行和电子支付营运商会推出不同的推广计划，鼓励市民派发电子利是。市民可留意银行和营运商公布有关计划的详情。「迎新钞」即虽旧仍簇新的钞票，适合封利是之用。
金管局建议需要使用现金派利是的市民，在前往银行换钞前，可以先查看家中是否仍有剩余的新钞或「迎新钞」。此外，三间发钞银行会确保整个换钞服务期间的新钞及「迎新钞」供应，市民无需在服务开首数天赶往兑换。
