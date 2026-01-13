Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

运输署设「最佳顾客服务奖」选举 逾600名前线员工1.19起接受市民投票（附连结）

社会
更新时间：11:06 2026-01-13 HKT
发布时间：11:06 2026-01-13 HKT

运输署今日（13日）表示，将于1月19日至23日举办「最佳顾客服务奖2025-26」选举，邀请市民选出心目中的最佳顾客服务职员。

运输署发言人表示，署方希望借着举办最佳顾客服务奖，鼓励前线职员秉承「全心全意以诚待人」的信念，并发挥与时并进的服务精神，继续以积极及诚恳的工作态度服务市民，提升服务质素。

今届选举共设46个奖项。运输署辖下驾驶事务组、牌照事务组及公共车辆及检控组，包括各驾驶考试中心、驾驶考试排期事务处、牌照分组、车辆检验及记录分组、过境服务分组、公共车辆分组及违例驾驶记分办事处等超过600名前线职员均会接受市民投票。

运输署欢迎计划于1月19日至23日前往上述办事处办理申请的市民参与投票，选出心目中的最佳顾客服务职员；网上投票则由1月19日上午9时开始，1月23日下午8时结束。市民可扫描上述办事处张贴的海报或派发的投票表格上的二维码，进入网站投票。

最佳牌照服务奖

最佳驾驶事务服务奖

