每日杂志｜资助期满业主拒付维修费 屋苑智能厨余回收遇瓶颈 环团吁物管设「绿色基金」 环保署：免费提供传统收集桶

本港每日产生近2000吨家居厨余，当中70%来自私人住户，当局推出「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」，由政府送赠回收桶及承担2年试验期的维修费用。惟近月首批参与屋苑试验期届满，部分业主不愿承担后续费用决定退还设施，令支持的住户感到可惜。环团忧虑未来再有屋苑退出，使计划半途而废，建议物管公司从日常收入中设立「绿色基金」，长远应付相关支出；环保署指出，若屋苑不再使用智能桶，署方会免费提供传统脚踏式厨余回收桶及收集服务，确保回收不中断。

本港2024年每日弃置于堆填区的厨余达3001吨，当中67%是家居厨余。 环境及生态局FB图片

据最新《香港固体废物监察报告》，2024年本港每日有1.05万吨都市固体废物弃置堆填区，厨余占29%（约3001吨），当中1996吨为家居厨余。报告显示，2024年家居厨余人均弃置量为每日0.27公斤，与2023年相若。为提高回收量，当局已于多个公共屋邨收集厨余，覆盖全港约三分一人口，并于2023年底推出「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」，供总户数逾1000户的大型私人屋苑申请。

有支持计划住户感可惜

将军澳私人屋苑居民John称，其屋苑获分配4个智能厨余回收桶，参与人数陆续增加，「每晚8时晚饭后最热闹，大家已养成习惯。」然而，他去年底收到物管公司通知，指2年试验期将于今年3月届满，需咨询业主意向。他引述通告指，若延续计划并保留智能回收桶，法团仅须承担后续的维修支出；物管公司提供2个方案，其一为每个回收桶每月付约500元基本维修费，另一则为每桶每月付约880元维修费，涵盖基本维修及额外更换零件费用。

John透露，业主对此意见分歧，支持者认为不少住户已养成回收习惯，对终止感到可惜；反对者则主张回收属个人选择，相关费用不应由全体业主承担。最终业主议决取消延续计划，他坦言投票结果令人失望，担心回收计划前功尽废。

近年不少市民养成回收家居厨余的习惯。

为提高私人屋苑的厨余回收量，当局曾推出2项资助，包括2020年回收基金「特邀项目」，以及2023年底的「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」。物管公司经理黄先生指，前者对象是200户至999户的中小型私人屋苑，入门门槛是200户或以上，若获200户支持，即获资助1个智能厨余回收桶；后者须获1000户或以上同意，并按每500户分配1个回收桶。

黄续称，智能厨余回收桶每次最多可收集120公升厨余，当收集量达70%，系统会自动通知更换内桶，每次可收集60至70户的厨余。他称，回收桶具自动驱除异味功能，且住户可赚取「绿绿赏」积分，甚受欢迎。他认为，不少参与住户极有远见，深知厨余占家居垃圾比例高，若养成回收习惯，日后若重推垃圾征费，亦可减轻开支。

学者倡推「回收教育」

他称，截至去年9月，当局已安装260多个回收桶；随着首批屋苑试验期届满，业主间对延续计划意见分歧。

环团成员Sam指，现时全港约有290万人居于大型私人屋苑，占总人口约38%。据知，「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」已覆盖至少60%大型私人屋苑，而政府对每个回收桶的资助金额仅需3.8万元。去年底，当局将回收基金「特邀项目」合并至「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」，并推出三级申请机制，最低申请门槛降至200户，认为更能兼顾市面上众多中小型屋苑的需求。

地球之友行政总裁洪蔼诚认为，当局优化计划有助提高整体家居厨余回收量，但预料试验期满后，业户是否同意承担维修费，将成为计划发展的瓶颈。他称，在环保及回收的大前提下，参与回收有助提升屋苑形象，建议当局向物管公司加强推广。

业主每月需承担1至2元

Sam亦指，政府送赠回收桶已是一大诱因，「很难要求政府再资助后续维修费，始终公帑有限。」他认为，环保及减碳须全民参与，事件反映仍有市民认为环保并非切身问题，「『要付钱不要预我』的心态需要改变。」他建议当局日后可举办回收桶交收仪式，向居民介绍计划原意及目的，并定期公布回收量，或举办地区性回收比赛，以提高市民参与度。

世界绿色组织行政总裁余远骋指，回收桶对培养住户回收厨余的成效，并非金钱可以衡量，且每桶低于1000元的维修费不算昂贵。他提出折衷方法，建议物管公司从日常管理费中拨款作「绿色基金」，支援相关开支。

岭南大学文化研究系研究助理教授梁仕池曾撰写有关「香港厨余回收挑战」的论文，他指市民若看到厨余「转废为材」的成果，有助说服业主延续计划，建议当局动员地区网络如关爱队等推行「回收教育」。他特别提到，若学童能实践校内学到的环保概念，带动下一代自发养成回收习惯，才是未来的希望。

岭大研究助理教授梁仕池指，港人回收意识甚高，增加配套有助提高回收率。

环保署表示，本港家居厨余回收量已由2023年平均每日7吨，增至去年11月的130吨。现时全港家居厨余回收设施，已覆盖70%人口。去年10月政府整合资助项目，统一由环境运动委员会负责，参与屋苑获赠回收桶，并获2年试验期的保养费；资助期后，屋苑需自行负责每个回收桶每月500至1000元的维修费，按服务500户计，每户每月需承担1至2元。

署方强调，若屋苑不再使用智能桶，署方会免费提供传统脚踏式厨余回收桶及收集服务，让居民继续回收厨余。

逾半屋邨「一座一桶」 环团吁加强低密度住宅收集网络

为提高家居厨余回收量，当局在全港公共屋邨设置智能厨余回收桶。环团建议当局加强低密度住宅及乡郊村落的收集网络。

现时全港210个公共屋邨已安装960个智能厨余回收桶，逾半屋邨已达「一座一桶」目标。环保协进会总干事邱荣光指，计划成效甚佳，以大埔区为例，有单幢楼住客亦特意将厨余带往屋邨回收。他建议当局定期检视各回收桶成效，从而分析市民回收习惯并厘定策略，「究竟是集中资源做好成绩较好的屋邨，打造成样办，还是为成绩稍逊的屋邨加强宣传？」

提供堆肥转化设施吸住户参与

就单幢楼及「三无大厦」较难设置固定回收设施，当局除设立不同的固定或流动回收点，亦于中西区试行「厨余回收车」计划。环团成员Sam认同「厨余回收车」较具弹性，促请未来于各区推行。

当局去年底起于中西区推行厨余回收车服务。 大嘥鬼FB图片

居于乡郊村屋的马先生亦指，近年村口设有各式分类回收桶，居民普遍已养成回收习惯，惟现时仍往往将厨余当垃圾丢弃，十分可惜；若包裹不当，更会溢出餸汁及食物残渣，衍生卫生问题，希望当局未来能增设智能回收桶。

Sam亦指，现时当局有于个别乡郊村落及低密度住宅放置智能回收桶。他提到，不少低密度住宅居民会在家中种植，建议提供设施将厨余转化为堆肥，相信有助吸引更多住户参与。

有新界乡郊村屋居民指，希望当局增设智能厨余回收桶。

饮食文化相近 学者倡借镜南韩经验

对有私人屋苑居民因后续维修费用退还智能厨余桶，有学者认为本港仍须加强回收教育，并指南韩的经验值得借镜。

岭南大学文化研究系研究助理教授梁仕池指，南韩与香港饮食文化相近，晚餐会煮汤及不同小菜，亦会烹煮生鲜食材，过程中产生大量蔬果菜荚及鱼骨等厨余。他称，南韩早于1995年推行垃圾征费，3年后施行厨余回收计划，现时首尔的回收率已逾90%。他认为，当地的成功与教育及回收网络完善有关。

港人喜欢购买生鲜食物及煲汤，常产生大量厨余。

当地实施按量付费回收

据了解，当地旧楼市民可购买厨余专用袋盛载厨余，并拿到指定地点秤重，按量付费；新型屋苑会放置智能厨余回收机，居民秤重后付费。梁曾于年前到首尔考察，目睹有青年提着1袋西瓜皮回收，拍卡付费时发现余额不足，立刻步行到便利店增值，再折返付费回收。他指，该个案令他印象深刻，反映当地居民已接纳付费回收的观念，期望同类画面早日在港出现。

记者：关英杰