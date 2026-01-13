宏福苑安置︱居民忧楼换楼或面临「十年禁售刑期」 梁文广：原址重建需时长非危言耸听 两先例可参考

大埔宏福苑火灾后安置问题成为社会焦点。近日政府开始收集居民意见，但其后官员快速「落闸」表明原址重建并不实际。有支持原址重建的居民今早（1月13日）在商台节目表示，宏福苑是大埔区的地标，地位难以取替，又担心如接受「楼换楼」，相关的转售限制等同「十年刑期」，未能真正保障原有业权。立法会议员梁文广则提出多项弹性方案，并指出居民期望的「原址重建」需时甚长，政府提出要十年甚至更久并非危言耸听，有往例可循。

宏福苑安置︱居民质疑问卷选项具「心理诱导」

宏福苑居民杨先生指，虽然自己仅居于宏福苑一年，但自小在大埔长大，而宏福苑作为大埔区的地标，与社区有深厚的情感联系。他认为政府早前派发的安置问卷，认为选项的铺排具「心理诱导」效果。他指出，问卷首先提出未补地价单位平均呎价约6000元、已补地价单位呎价8000元的方案，对居民而言是「不可能接受的选项」，质疑此举是利用「门面效应」的心理技巧，先提出一个极端方案，借此降低居民的期望，再引导他们接受其他看似较合理的选项。他指政府虽然有征询测量师学会意见，但暂未深入解释有关估价的具体根据和计算方式。

杨先生的主要忧虑在于「楼换楼」方案。他分析指，方案中可选购的居屋单位，规定很可能与「居屋2025」的单位看齐，意味业主将面临长达十年或以上的禁售期。他形容这种转换「等于将一部私家车，换成一张全年任搭的巴士月票」，虽然解决了「住」的需求，却失去了原有物业可自由买卖、属于百分百私人产业的性质。他形容这种限制如同「十年刑期」，并认为对已完成补地价居民不公。他透露，有约两至三成的居民正因如此，宁愿选择需时漫长的「原址重建」。

主持人提醒，「楼换楼」涉及的是全新居屋，价值与四十多年楼龄的宏福苑未必可以同日而语，又问到如果政府承诺对已补地价单位的业主松绑转售限制，是否可考虑支持「楼换楼」，杨先生称这取决于居民如何选择以及看重什么原则。

相关新闻：

大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」

宏福苑安置︱工联会：不少居民盼大埔原区安置 有长者冀直接派公屋

宏福苑安置︱梁文广倡三大方案 冀助居民灵活选择

身兼房委会委员的立法会议员梁文广则从现实角度出发，提出三个具体建议，希望能更灵活地协助受影响居民。他表示除地点以外，如何帮助居民尽快、有能力安居才是关键。

第一，针对年长或经济能力较弱的居民，特别是双老或单身长者，建议政府考虑以「特惠安置」形式，让他们入住公屋，并豁免相关的资产审查，让他们可以安渡晚年，无需再为供楼问题烦恼。

第二，对于希望重置居所但资金不足的家庭，政府可设立「差价代缴」机制。居民可申请由政府代为支付新旧居所之间的差价，待日后出售单位时，再将该笔款项归还政府。此举可让居民有更多选择，例如购买大埔区内其他二手居屋。

第三，参考早年的居屋销售模式，推出「弹性折扣」。除了现行的市价七折外，增设三折、五折等更多选择，让居民能直接利用赔偿金额购入新单位。折扣差额同样在未来转售时补回，既能帮助居民「上车」，亦能平衡公帑运用。

房委会委员、立法会议员梁文广。资料图片

宏福苑安置︱原址重建长路漫漫 引往例指十年非夸大

对于部分居民期望的「原址重建」方案，梁文广坦言，政府估算需时十年以上并非「危言耸听」。他引用本港两个先例：第一是马头围道塌楼事件，从收购到重建完成，历时近九年；第二是1996年嘉利大厦火灾，作为一栋相对业权集中的商业大厦，从收购到重建完成亦耗时近十年。他指宏福苑的业权分散，处理过程只会更复杂，因此「原址重建」无疑是一条漫长之路。

梁文广认为，他所提出的多个方案，与政府现有的问卷选项并无冲突，亦可为下一步如何执行提供一些具体方向。他指，无论居民最终选择何种方案，关键在于政府能否提供足够的支援，让他们有能力、有尊严地重建家园。