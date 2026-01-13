Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜天文台调低气温预测 大寒起降温1.21低见12°C 周四再冻啲！

社会
更新时间：11:38 2026-01-13 HKT
发布时间：07:06 2026-01-13 HKT

广东地区风势微弱，天气干燥。天文台今日（13日）调低本港气温预测，大寒（21日）起开始降温，周三（21日）及周四（22日）跌落最低12°C。

本港地区今日下午及今晚天气预测，大致天晴及干燥，但部分地区有烟霞，气温介乎16°C至23°C，吹微风。正午时分，本港大部分地区的相对湿度下降至50％以下。

干燥的东北季候风会在本周余下时间至下周初持续为广东带来大致良好的天气，该区日间和暖，日夜温差较大。天文台又，预料一股强烈冬季季候风会在下周中期抵达华南，大寒（21日）起开始降温，同时受一道广阔云带影响，该区气温显著下降，下周中后期天气寒冷，周三（21日）及周四（22日）跌落最低12°C。

另外，现时位于西北太平洋的低压区会在未来一两日逐渐发展，随后移向菲律宾以东海域一带，并为该区带来不稳定天气。

