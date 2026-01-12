宏福苑安置︱工联会：不少居民盼大埔原区安置 有长者冀直接派公屋

政府于上周五（9日）就宏福苑长远安置安排展开居民意见发送问卷，收集意见。政府向业主提出多个选项，包括由政府买断业权、楼换楼，以及购买资助房屋单位等。工联会今日（12日）与政务司副司长卓永兴、财政司副司长黄伟纶、房屋局局长何永贤，以及民青局副局长梁宏正等官员，就宏福苑安置问题会面。工联会会长吴秋北在会后表示，该会已接触超过1,800户居民，认为安置越快越好，过渡措施非长久之计，不少居民亦提到对大埔有「情意结」，希望原区安置。

吴秋北：不能「一刀切」处理

吴秋北强调，临时的过渡性住所并非长久之计，居民难以适应，因此，协助灾民尽快重过正常生活是当务之急。他在会上向政府转达了居民的期望，建议提供多样化的安置选项，以应对每个家庭不同的状况与需求。

吴秋北表示，原区安置意愿不少，加上跨区安置合共占四成多，但强调每家每户的情况并不一样，不能「一刀切」去处理。吴秋北又指，另有不少居民期望能原区安置，部分或对大埔有「情意结」，但他强调，原区安置需要时间寻觅合适地点。

吴秋北形容，政府在会面中展现了非常积极和开放的态度，愿意聆听市民及工联会的建议。他理解不同方案均需时处理，但期望政府能以「最简便、最快的方式」处理所有申请，让灾民早日安定下来。

邓家彪：有长者冀直接获派公屋

工联会邓家彪补充指，他们的调查在政府启动「一户一社工」前进行。他特别指出，「有长者住户很想上公屋，因为真的都觉得不一定要再做业主了」，亦有长者期望获得「白居二」资格。

黄伟纶：会积极寻求最快最实际方案

黄伟纶于社交平台发文表示，于会上就长远安置问题，工联会反映居民希望政府提出多元方案，并以时间快、原区安置为佳，同时要善用资源。他感谢工联会提出的宝贵意见，承诺政府将小心考虑和研究。

他指，「应急住宿安排工作组」正研究长远安置方案，全面考虑各项因素，以情、理、法处理，照顾居民的个别情况和意愿，亦要善用资源、公帑运用等。政府亦正透过「一户一社工」收集受影响业主就长远安置不同选项的初步意愿，过程中，会提供客观事实，例如不同选项所需的时间、考虑因素等，供业主考虑及思量。黄伟纶强调，政府会积极寻求最快、最实际、最大限度符合各方利益的解决方法，实事求是，协助受影响的家庭重建家园。

