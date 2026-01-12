汤文龙获邀出席新加坡法律年度开启典礼 分享香港作为国际人才枢纽优势

香港律师会会长汤文龙律师应邀出席今日（12日）在新加坡最高法院举行的法律年度开启典礼。典礼上，新加坡最高法院首席大法官梅达顺强调健全法律体系对商业发展的重要性。新加坡总检察长黄鲁胜及新加坡律师会会长陈清汉亦致辞，回顾当地法律发展。汤文龙在律师领袖圆桌会议上，分享香港在培育法律人才、吸引国际专才及保留企业律师方面的经验，并阐述香港作为国际人才枢纽的优势。

汤文龙与新加坡最高法院首席大法官梅达顺文流。律师会fb

汤文龙在律师领袖圆桌会议上作分享。律师会fb

香港律师会在社交平台分享指，会长汤文龙应邀出席新加坡2026年法律年度开启典礼。他获邀在以「法律界是否面对人才流失与技能落后的挑战？如有，应如何应对？」为题的环节中分享香港的经验，讲述了香港在培育未来法律人才、吸引国际法律专才方面的策略，以及香港作为国际人才枢纽的优势。

此外，汤文龙亦分享了与企业律师相关的人才保留经验，指出企业律师是香港法律界的重要组成部分，约占律师会会员的三分之一，在支持香港作为领先国际金融中心的发展中发挥关键作用。香港律师会将继续积极参与国际交流，促进与国际律师领袖间的联系，并展现香港法律专业的国际化特色。

2026年度香港法律年度开启典礼将于1月19日在香港举行。