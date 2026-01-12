Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马2026︱1.17晚起分阶段封路 西隧往港岛方向将封闭 一文睇清封路时间及交通安排

社会
更新时间：16:45 2026-01-12 HKT
发布时间：16:45 2026-01-12 HKT

运输署今日（12日）公布，为配合在1月18日举行的渣打香港马拉松2026，本港多处将由1月17日晚上11时30分起，分阶段实施临时封路。所有封闭路段预计将在赛事进行期间陆续重开，目标于1月18日下午约2时全面恢复正常交通。

封路时间及交通安排：

届时，西隧往港岛方向将封闭。资料图片

马拉松赛事路线：全马、半马、10公里及轮椅赛

今年的全程及半程马拉松赛事，均由尖沙咀弥敦道出发，终点设于维多利亚公园。全马赛道途经亚皆老街、西九龙公路、昂船洲大桥、汀九桥、西区海底隧道及湾仔多条主要道路。半马赛道则以青葵公路为折返点。至于10公里、10公里轮椅赛、轮椅赛体验组及领袖杯等赛事，起点设于港岛不同位置，但终点同样为维多利亚公园。

九龙区主要封路：油尖旺弥敦道、连翔道

为配合全马及半马赛事，油尖旺区将实施大范围封路，主要路段包括：梳士巴利道与加士居道之间的一段弥敦道全线；加士居道与亚皆老街之间的一段弥敦道北行线；以及亚皆老街西行线（弥敦道至塘尾道）。上述路段预计于上午约10时30分前分阶段重开。运输署呼吁，市民如需前往该区，应尽量使用铁路服务。

过海隧道交通安排：西隧往港岛方向封闭

赛事期间，西区海底隧道往九龙方向的管道会维持行车。然而，往港岛方向的管道将由1月18日凌晨零时四十五分起临时封闭，预计约下午1时15分重开。在西隧封闭期间，西九龙的驾驶人士前往港岛，需改用红磡海底隧道或东区海底隧道。

新界区封路：汀九桥、青马大桥往九龙交通改道

由于长青公路、长青隧道及南湾隧道往九龙方向将用作赛道，从青屿干线（青马大桥）往九龙的车辆，须改经青衣西北交汇处、青衣北岸公路及荃湾路等。预计北大屿山公路、青马大桥及青衣西北交汇处一带交通将会挤塞。至于前往机场及大屿山的交通，由新界西出发可使用屯门—赤𫚭角隧道；由屯门公路或大榄隧道出发，则因汀九桥封闭而须改道。

港岛区主要封路：东区走廊、中环湾仔绕道

为配合10公里赛事，介乎维园道至筲箕湾的东区走廊，以及中环及湾仔绕道隧道来回方向，将由1月18日凌晨1时15分起分阶段封闭。车辆需改行英皇道及筲箕湾道等替代道路。往返东区海底隧道的车辆则须利用西湾河或康山出入口。

公共交通服务特别安排：巴士改道及港铁提早服务

因应封路安排，由1月17日晚上11时15分起，220条日间巴士线及34条日间专线小巴路线，将分阶段暂停、缩短服务或改道。另有49条通宵巴士及6条通宵小巴路线受影响。多个位于天后、中环、尖沙咀的巴士总站将暂停使用。为方便参赛者，港铁共8条铁路线的头班车会提早开出，最早由凌晨3时25分起提供服务。同时，将有28条特别巴士路线于当日提供服务。

预计交通挤塞地区及出行建议

运输署预计，港九新界多处交通将较平时周日显著挤塞，包括港岛的英皇道、告士打道；九龙的弥敦道、加士居道天桥；以及新界的青屿干线（往九龙方向）。驾驶人士应避免驾车前往受影响地区。市民及旅客应及早规划行程，并密切留意最新交通消息，建议尽量使用铁路服务。

