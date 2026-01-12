Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案│法官李运腾：本案涉外国元素 承认串谋勾结外国势力的从犯证人李宇轩理应重罚

社会
更新时间：13:53 2026-01-12 HKT
发布时间：13:53 2026-01-12 HKT

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司上月被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，他们与8名认罪被告今到西九龙裁判法院进行一连4日的求情。已承认串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全的李宇轩，透过大律师沈仲平求情指本案控罪性质严重，属于罪行重大，冀法庭考虑李宇轩协助警方调查，出庭顶证黎智英，能采取较低的十年作量刑起点。

大律师沈仲平代表被告李宇轩求情指，本案涉及的控罪性质严重，惟望法庭考虑李宇轩在本案的角色，本案不涉及恐吓及煽动他人，被捕后在警诫录影会面中全盘托出本案详情，全力协助警方调查，及后更在黎智英的审讯中出庭作供，协助控方顶证黎智英。而李宇轩即时认罪理应获三分之一刑期扣减，出庭顶证则理应获一半刑期扣减，而若法庭接纳李宇轩达超级金手指（ supergrass ）级别，法庭可考虑给予高达三分二的刑期扣减。

法官认为案件涉外国元素李宇轩应受重罚

法官李运腾关注，本案涉及外国元素，李宇轩串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全，犯案者理应从重处罚。沈仲平则指《香港国安法》 立法时已考虑外国元素，故应统一归类为同一处罚指引。

另一方面，资深大律师林芷莹向法庭申请，由于陈梓华求情完毕，陈梓华欲缺席其后3日的法庭聆讯。法官杜丽冰则认为，陈梓华不能缺席接下来的聆讯。

案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022
法庭记者：刘晓曦 黄巧儿

