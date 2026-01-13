「 2026年港人理财投资展望调查」 得奖名单公布
更新时间：09:00 2026-01-13 HKT
发布时间：09:00 2026-01-13 HKT
发布时间：09:00 2026-01-13 HKT
为了解港人在新一年的理财与投资策略，星岛新闻集团进行「2026年港人理财投资展望调查」，共获得逾4,000名读者踊跃参与，在此感谢各位参加者。现公布是次活动的得奖名单如下，编辑部将以电邮联络各得奖者。
「 2026年港人理财投资展望调查」 得奖名单公布
BLACKPINK香港演唱会门票2张（总值$5798）1名
|1
|
rya****[email protected]
德国宝健康鲜磨胚芽米机（价值$3,970）2名
|1
|
he****[email protected]
|2
|
jo****[email protected]
SMARTECH智能煮食锅（价值$1,498）2名
|1
|
an****[email protected]
|2
|
er****[email protected]
Casetify MagSafe充电器（价值$589）2名
|1
|
mk****[email protected]
|2
|
Di****[email protected]
BRUNO 手提蒸气挂烫机（价值$568）3名
|1
|
vi****[email protected]
|2
|
32****[email protected]
|3
|
Ri****[email protected]
Blackmores 抗氧保湿丸（价值$399）40名
谭仔云南米线/谭仔三哥米线$50现金券 100名
（以上礼品随机派发，不可挑选或更换。）
最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT