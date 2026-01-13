Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「 2026年港人理财投资展望调查」 得奖名单公布

更新时间：09:00 2026-01-13 HKT
发布时间：09:00 2026-01-13 HKT

为了解港人在新一年的理财与投资策略，星岛新闻集团进行「2026年港人理财投资展望调查」，共获得逾4,000名读者踊跃参与，在此感谢各位参加者。现公布是次活动的得奖名单如下，编辑部将以电邮联络各得奖者。

BLACKPINK香港演唱会门票2张（总值$5798）1名

1

rya****[email protected]

德国宝健康鲜磨胚芽米机（价值$3,970）2名

1

he****[email protected]
2

jo****[email protected]

SMARTECH智能煮食锅（价值$1,498）2名

1

an****[email protected]
2

er****[email protected]

Casetify MagSafe充电器（价值$589）2名

1

mk****[email protected]
2

Di****[email protected]

BRUNO 手提蒸气挂烫机（价值$568）3名

1

vi****[email protected]
2

32****[email protected]
3

Ri****[email protected]

Blackmores 抗氧保湿丸（价值$399）40名

1

ja****[email protected]
2

n6****[email protected]
3

yi****@yahoo.com.hk
4

ha****[email protected]
5

o0****[email protected]
6

ca****[email protected]
7

wi****[email protected]
8

ba****[email protected]
9

ka****[email protected]
10

ad****[email protected]
11

mj****[email protected]
12

Ci****[email protected]
13

we****[email protected]
14

ra****[email protected]
15

la****[email protected]
16

ia****[email protected]
17

Si****[email protected]
18

um****[email protected]
19

pa****[email protected]
20

sj****[email protected]
21

i****[email protected]
22

Ka****[email protected]
23

BI****[email protected]
24

hk****[email protected]
25

ra****[email protected]
26

na****[email protected]
27

ne****[email protected]
28

st****[email protected]
29

ir****[email protected]
30

fu****[email protected]
31

ke****[email protected]
32

ye****[email protected]
33

me****[email protected]
34

he****[email protected]
35

mu****[email protected]
36

ai****[email protected]
37

wi****[email protected]
38

ku****[email protected]
39

fe****[email protected]
40

Ho****[email protected]

谭仔云南米线/谭仔三哥米线$50现金券 100名

1

el****[email protected]
2

zo****[email protected]
3

ir****[email protected]
4

at****[email protected]
5

di****[email protected]
6

hu****[email protected]
7

ye****[email protected]
8

hu****[email protected]
9

ba****[email protected]
10

at****[email protected]
11

ak****@gmail.com
12

la****[email protected]
13

cl****[email protected]
14

ch****[email protected]
15

lo****[email protected]
16

fi****[email protected]
17

da****[email protected]
18

kr****[email protected]
19

jo****[email protected]
20

ki****[email protected]
21

re****[email protected]
22

wt****@gmail.com
23

rn****[email protected]
24

ti****[email protected]
25

cs****yahoo.com.hk
26

La****[email protected]
27

xu****[email protected]
28

co****[email protected]
29

ty****[email protected]
30

po****[email protected]
31

ch****[email protected]
32

be****[email protected]
33

mu****[email protected]
34

ed****[email protected]
35

wo****[email protected]
36

ko****[email protected]
37

jo****[email protected]
38

Ma****[email protected]
39

mi****[email protected]
40

lu****[email protected]
41

ch****[email protected]
42

ka****[email protected]
43

la****[email protected]
44

ma****[email protected]
45

ra****[email protected]
46

li****[email protected]
47

Hk****@yahoo.com
48

wo****[email protected]
49

wa****[email protected]
50

ka****[email protected]
51

sa****[email protected]
52

ch****[email protected]
53

wa****[email protected]
54

vi****[email protected]
55

kw****[email protected]
56

ma****[email protected]
57

Ss****[email protected]
58

ja****[email protected]
59

po****[email protected]
60

ts****[email protected]
61

wc****[email protected]
62

16****[email protected]
63

ir****[email protected]
64

ca****[email protected]
65

an****[email protected]
66

lo****[email protected]
67

la****[email protected]
68

y****[email protected]
69

la****[email protected]
70

st****[email protected]
71

ch****[email protected]
72

l****[email protected]
73

ea****[email protected]
74

ri****[email protected]
75

so****[email protected]
76

ma****[email protected]
77

el****[email protected]
78

we****[email protected]
79

jo****[email protected]
80

Je****[email protected]
81

le****[email protected]
82

Su****[email protected]
83

v8****[email protected]
84

ev****@gmail.com
85

ng****[email protected]
86

ak****[email protected]
87

jo****[email protected]
88

yu****[email protected]
89

be****[email protected]
90

ch****[email protected]
91

la****[email protected]
92

jl****@gmail.com
93

ch****[email protected]
94

do****[email protected]
95

as****[email protected]
96

be****[email protected]
97

ak****[email protected]
98

dd****[email protected]
99

li****[email protected]
100

la****[email protected]

（以上礼品随机派发，不可挑选或更换。）

