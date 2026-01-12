Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉虚报资料申请「高才通」 内地男照顾病母未返港缺席提讯 官押后至1.26再讯

社会
更新时间：12:27 2026-01-12 HKT
发布时间：12:27 2026-01-12 HKT

47岁持双程证男子涉嫌与他人串谋虚报资料以申请「高才通」，诱使入境处批准他带同妻女来港。该男子被控一项串谋诈骗罪，今于沙田裁判法院再提堂。被告缺席聆讯，担保人称被告去年申请回内地照顾病危母亲，获高等法院批准短暂离港，惟被告至今仍未返港。署理主任裁判官郑纪航认为暂毋须发出拘捕令，并押后案件至1月26日再讯，待被告出庭解释。期间被告续获准现金及人事担保金共70万元保释。

欲待病母好转再回港

郑官曾著传译员于庭内外呼叫被告名字，均无回应。被告的担保人表示，被告于去年12月向高等法院申请更改保释条件，以回内地照顾病危母亲，高等法院法官批准被告于12月16日至12月26日期间离港。惟担保人多次联络后，被告至今仍未返港，他声称无弃保潜逃的意图，只望待母亲情况稳定才回港，被告愿承担法律后果。

郑官指出，被告的妻子可代为照顾病重母亲，被告本人则短暂回港应讯。郑官认为目前毋须颁下拘捕令，先由担保人转达法庭意见，并押后案件至1月26日再讯，待被告出庭解释。期间保释条件照旧，郑官提醒担保人若被告再次缺席，将全数充公人事担保金。

虚报资料申请「高才通」

持中国往来港澳通行证被告陈炳增，原被控为取得入境证而安排作出虚假陈述及向登记主任提供虚假详情等2罪，早前经修订后，被控一项串谋诈骗罪。

控罪指被告于某一天，在香港或其他地方，与一名名为「刘先生」的人士，串谋诈骗香港特别行政区政府入境事务处处长及其人员，即借着被告不诚实地及虚假地向处长及其人员表示自己符合高端人才通行证计划（B类申请）的资格来港，从而诱使该处长及其人员作出违反其公共职责的行为，即在原本不会批准的情况下批准被告、他的配偶黄晓霞以及他的女儿陈艾希进入香港及在香港逗留。

案件编号：STCC2135/2025
法庭记者：雷璟怡

