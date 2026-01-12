黎智英案│控方：首要分子或罪行重大被告需判10年以上或终身监禁 积极参与者应3至10年囚刑

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司上月被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，他们与8名认罪被告今到西九龙裁判法院进行一连4日的求情。控方建议法庭根据各被告角色、背景及其涉案犯罪行为的严重性等量刑，强调《香港国安法》指明首要分子或者罪行重大的被告，需判监10年以上或终身监禁，积极参与者需判监3至10年。资深大律师林芷莹代表陈梓华指，陈全面与警方合作，出庭顶证黎智英，在案中只是担当黎智英的信使，理应至少获减刑一半，最多判囚十年，其后补充指陈梓华可达超级金手指（supergrass）级别，法庭可考虑给予高达三分二的刑期扣减。

陈梓华与李宇轩承认串谋勾结外国势力罪

三案共12名被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、张剑虹、陈沛敏、罗伟光、林文宗、冯伟光、杨清奇。三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾听取各被告求情。

「重光团队」成员陈梓华、李宇轩承认一项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。控罪指，二人于2020年7月1日至2021年2月15日，在香港与黎智英、刘祖廸等人一同串谋，请求外国或者境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。

控方由副刑事检控专员周天行交代被告陈梓华及李宇轩的背景，陈在英国取得法学士学位，其后在香港考获中国法硕士，并在律师事务所任职，被捕前月薪约3.3万元；被告李宇轩则持有学士学位，被捕前任职程式设计员。两名被告均没有刑事定罪记录及黑社会背景。

法官李运腾提及，各被告书面求情陈词均没有要求被判处短期监禁。控方直指，被告们干犯严重罪行，更在保释期间犯案，建议法庭考虑被告的背景、犯罪行为及法律原则作量刑。代表黎智英的资深大律师彭耀鸿在书面陈词中提及，黎涉及发布161篇煽动文章中，有部分文章内容的煽动程度较轻，质疑量刑时是否需要作适当考量；控方则认为法庭应一拼过全面考虑161篇煽动文章，毋须单独考虑。

求情指陈梓华只属黎智英传声筒角色建议判刑少于10年

法官杜丽冰关注，被告陈梓华担心刑满出狱后或出国均会存在潜在风险，控方同意陈梓华出庭顶证黎智英会面对一定程度的风险，代表被告陈梓华的资深大侓师林芷莹回应指，陈梓华出庭不单止顶证黎智英，更提及黎智英私人助理Mark Simon、「揽炒巴」刘祖廸及「重光团队」创始人之一、美国理论天体物理学家Shirley Ho，而陈梓华出庭顶证面对沉重压力，害怕出狱后没有足够保护，陈梓华及家人被起底及面对言语侮辱，陈梓华的电话号码已被公开放上网，陈梓华家人不时收到骚扰电话。

林芷莹续指，本案涉及重大罪行、罪行性质严重，《香港国安法》指明首要分子或者罪行重大的被告需判处10年以上有期徒刑或无期徒刑，遂建议法庭应把量刑起点设于监禁12至15年，惟强调陈梓华是本案的从犯证人，在黎智英的审讯中出庭作供，协助控方顶证黎智英，建议法庭考虑减刑一半，最少也应获认罪扣减三分之一，应该最多只判处陈梓华监禁10年。

林芷莹提及，陈梓华的角色仅担任黎智英的「传声筒(messenger)」，黎智英曾要求陈协助联络「勇武派」，陈梓华出庭作供亦提及黎智英曾招募陈游说「勇武派」与「和理非」合作。林芷莹另称，陈仅属黎智英的「中间人」，不涉及本案的指挥或思想控制角色，本案亦不涉及暴力行为，按其串谋程度应获得减刑一半或以上，强调陈梓华的量刑起点理应低于黎智英，而若法庭接纳陈梓华达超级金手指（ supergrass）级别，法庭可考虑给予高达三分之二的刑期扣减。

案件编号：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭记者：刘晓曦 黄巧儿