天气︱强烈东北季候风下周杀到！1.21市区一夜跌至13°C 一区更低见7°C

社会
更新时间：12:15 2026-01-12 HKT
发布时间：12:15 2026-01-12 HKT

天文台预料，受干燥的东北季候风持续影响，本周余下时间至下周初天色大致良好，日间和暖，日夜温差较大。预料另一股强烈东北季候风会在下周中期抵达华南，该区气温下降。

1.21新界多区跌至10°C或以下 打鼓岭低见7°C

根据天文台九天天气预报，下周二（20日）起降温，市区日间最低15度、最高21度。而下周三（21日）气温进一步下降，一夜之间会跌8度，市区最低只有13度，新界多区将跌至10度或以下，包括沙田、石岗及上水，打鼓岭更一度低见7度，相当寒冷。

天文台表示，现时影响广东沿岸的偏东气流会在明日缓和，而覆盖华南的云带会逐渐转薄，该区天色好转。此外，现时位于菲律宾以东海域的低压区会在未来数日逐渐发展，并为该区带来不稳定天气。

本港地区下午及今晚天气预测，下午短暂时间有阳光。今晚大致多云。吹和缓东至东北风。展望未来数日大致天晴，日间和暖及干燥，但早上仍然清凉。

九天天气预测。天文台网站截图
九天天气预测。天文台网站截图
下周三（21日）气温进一步下降，新界多区将跌至10度或以下。
下周三（21日）气温进一步下降，新界多区将跌至10度或以下。

