高铁增16站︱市民赞直达站越多旅行路线越丰富 惟忧团费相应增加

社会
更新时间：19:09 2026-01-11 HKT
发布时间：19:09 2026-01-11 HKT

港铁今日（11日）宣布，自本月26日起，高铁将新增16个站点，包括南京、无锡、合肥等多个热门旅游城市及文化古都，令西九龙站出发的直达列车目的地增至110个。有市民表示，新增车站为乘客提供更多选择，对居住在距机场较远的居民尤为便利；不过亦有市民担心，站点增多可能令人流上升，或会增加购票难度。

相关新闻：高铁再增16个站点 1.26起直达南京、无锡、合肥等地 上海卧铺列车增至每日开出

市民忧票价带动旅行团涨价

从广州回港的梁先生指，有些市民无法乘坐飞机，而高铁新增车站则让他们多了一种出行方式。他认为高铁与飞机在费用上差异不大，但高铁通常仅需提前半小时即可进站上车，飞机则需预留约两小时。被问及会否乘搭高铁前往新增站点，他坦言「如果需要去那些地方，我就会去，不会特别在意使用甚么交通方式。」

黄大仙居民叶女士则表示，会考虑利用高铁前往新增车站，指平日参加旅行团前往湖南、张家界等，都是通过高铁出行，自言对高铁服务相当信赖。不过，她亦认为站点增多，旅行路线亦随之增多，选择目的地时更需仔细考虑，「希望前往这些地方的高铁票价能够便宜一些，这样（短途）旅行团的价格就不会因车票成本增加而上升。」

针对上海虹桥卧铺列车改为每日开出，她也表示会再作评估，「如果车程仅有7至8小时，那还在可接受范围内」。她指，卧铺与飞机相比，会带来截然不同的旅游体验。

有市民不感兴趣 时间充裕先考虑

与朋友从广东返港的陈小姐表示，虽然新增车站确实为市民提供了另一种选择，但最终还是取决于个人喜好，「我通常会更倾向乘坐飞机，如果时间较充裕，才会考虑高铁」。至于上海虹桥卧舖列车，她同样兴趣不大，「我去旅行主要是参观景点，而不是体验卧铺。」

同时，也有市民担心新增车站会加大购票难度。不愿露面的罗女士表示，她平日乘坐高铁都会提早出门1至2小时，「目前人流已经很多，甚至买不到直达票，只能改买转乘票」，认为随新增车站，会有更多港人回乡或外游，人流量势必增加，届时等候时间将延长，直达车票也会越来越难购买。

记者、摄影：曾智华

