带客睇楼险闯民居︱大律师指或涉严重疏忽 吁民事索偿：几张超市券想了事出手太低

一名女租客早前租屋后，昨日有持单位锁匙的地产经纪带客上门「睇楼」，险遭闯入民居。女租客及业主先后在社交平台Threads发文，指控地产经纪违反行业操守。业主称早前委托代理成功出租单位后已收回单位锁匙，女租客则指代理事后尝试以300元超市券企图了事。《星岛头条》正向地监局查询。

陆伟雄：事件未必涉「企图入屋犯罪」

大律师陆伟雄接受《星岛头条》访问时表示，相信事件未必涉「入屋犯罪／企图入屋犯罪」等刑事罪行，但或涉疏忽和违反专业守则，故呼吁业主或租客可循民事索偿，并向地监局作出投诉。

刑事方面，陆伟雄认为经纪带客上门睇楼未必是故意或有心想擅闯民居，初步了解相信事件不涉及企图入屋犯罪。不过，由于事件或涉人为疏忽，导致屋内租客受影响，业主或租客可循民事向地产代理追讨赔偿。至于3张100元的超市券，他笑言「如果几张百佳券就想息事宁人、就咁了事，出手未免低咗少少。」

吁地监局主动调查

至于地产经纪，陆伟雄表示，由于他是持牌经纪，如果在业主不知情下，在背后「配多条匙」，并因今次「带客睇楼而穿煲」，则可能涉违反专业守则。他呼吁业主可向地产代理监管局（EAA）投诉涉事地产代理，指轻则或会罚款，或要求该经纪「再上堂」，但相信未严重到要吊销牌照。

而即使事主未有作正式投诉，由于涉及的疏忽严重，他认为地监局也应主动调查，找出责任谁属。陆雄伟又藉今次事件，提醒地产经纪在收到业主放盘的锁匙时，不要在未经业主同意或知悉前，私下配多一条匙；即使业主同意，完成放盘后也应把所有锁匙交还业主。

行家疑涉事经纪「来都来了搏一搏」

有不愿具名的地产经纪向《星岛头条》透露，行内惯例同公司对旗下租盘状况一般都会有纪录，怀疑事件是源于有经纪明知单位已租出，但「搏一搏」新租客未入住单位，带客人上楼看间隔。至于为何明知门外有鞋仍然尝试开门，他推测是因为「来都来了」，「再搏一铺无人喺入面啰。」

被问到租楼后突然有地产经纪带人上门看楼的情况多不多，他则称正常不会出现，除非把单位租出去的同事没有把资料输入电脑。他又指，「配多几条锁匙」属正常做法，用作分配予不同分店。

男职员试图用锁匙开门 赫发现单位设安全锁

据女租客的Threads帖文，她直指「Cls 咩世界 我已经租咗单位 agent话比返晒锁匙 但今日我瞓瞓吓觉 有人想冲入埋」。从她上载的影片所见，事发于昨日早上约11时53分，一名地产代理男职员带同一男一女客人上门「睇楼」，其间男职员在涉事楼层向客人介绍：「呢度一层6个单位，咁ABCD就向前行，咁就EF就向返后行嘅。」

其后男职员则手持锁匙走到女事主的单位门外，当时女客人已疑惑表示「有对鞋喺到㖞」，经纪闻言未有理会，继续上前用锁匙尝试开门并一度按下门钟掣，当他再用锁匙开门时，赫然发现单位锁了安全锁，于是站在门外等候，片段至此终结。

记者：陈俊豪

