Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高铁增16个站点 1.26起直达南京/无锡/合肥等 上海卧铺列车增至每日开出 即睇最新车费表！

社会
更新时间：10:50 2026-01-12 HKT
发布时间：10:50 2026-01-12 HKT

由港铁公司营运的高铁（香港段）自开通以来，持续增加直达站点及班次，覆盖及服务不断提升。港铁今天（11日）宣布，由本月26日起，高铁将再新增16个站点，直达站点总数超过一百个，标志服务进入另一新里程碑，进一步加强两地联通。新增站点包括南京、无锡、合肥等多个热门旅游城市及文化古都，令西九龙站出发列车的直达站点增至110个。同时，上海虹桥卧铺列车的服务将由原来的周五至周一开出，增至每日开出；而往来广州南站等的班次亦会加密。

是次的站点数目和服务提升将惠及短、中、长途旅客，乘客可于明天（12日）起预购相关车票。港铁公司衷心感谢两地政府部门及内地铁路单位的支持与协作，促成这项进一步支持香港和内地城市的商务、旅游及探亲等出行需求的升级安排。

高铁新增车站：

  • 合肥南站
  • 南京南站
  • 无锡东站
  • 清远站
  • 汨罗东站
  • 泉州东站
  • 泉州南站
  • 惠东站
  • 惠州南站
  • 福州南站
  • 汕头南站
  • 惠来站
  • 陆丰东站
  • 陆丰南站
  • 潮南站
  • 兴宁南站

提升往来广州南、潮汕、厦门及福州的高铁服务

港铁表示，将进一步加密往来香港西九龙站与广州南站的短途列车班次，由每日19对增加至24对，进一步便利大湾区出行。随著广汕铁路及汕汕铁路相继开通，往来西九龙站与潮汕、厦门及福州一带的长途列车路线亦将途经更多站点，为旅客带来更丰富的出行选择。其中，往来香港西九龙站与福州站的行车时间更会缩短约20分钟，进一步提升出行效率。

此外，港铁亦调整了部分长途列车路线安排。目前每日3对往返西九龙站与厦门站的列车中，其中1对将延伸至福州站作为终点站，让旅客往来粤东及闽南地区更方便快捷。同时，往来西九龙站与汕头站的列车班次亦会由每日4对增加至5对。

上海虹桥卧铺列车每日开出

港铁指，自本月26日起，往来香港西九龙站与上海虹桥站的卧铺列车服务将由每周四对增加至每日开行，为旅客提供更灵活的出行选择。连同日间班次，每日将有3对列车往返香港与上海，进一步便利两地之间的商务与休闲往来。

港铁公司行政总裁杨美珍表示，高铁自开通以来广受各界欢迎，港铁亦与两地政府部门及内地铁路单位积极协作，不断增加站点、提升服务，进一步服务跨境往来，同时释放高铁促进经济的潜力，融入和服务国家发展大局。杨美珍衷心感谢各部门及单位的支持，合力促成这项重要里程碑。

    ↓立即下载星岛头条App↓

    ↓立即下载星岛头条App↓

    最Hit
    移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
    移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
    时事热话
    23小时前
    电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
    电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
    生活百科
    23小时前
    一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
    一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
    影视圈
    12小时前
    恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
    恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
    投资理财
    6小时前
    美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
    01:33
    美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
    即时国际
    2小时前
    大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
    大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
    政情
    3小时前
    前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
    前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
    影视圈
    18小时前
    星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
    06:31
    星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
    申诉热话
    4小时前
    前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医 跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系 传曾遭女歌手狠撇
    前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
    影视圈
    3小时前
    央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
    「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
    即时中国
    21小时前