「Merry Balloon」圆满落幕 香港首个大型IP角色轻气球巡游压轴登场 逾万人到场欣赏

香港冬日IP角色庆典「Merry Balloon Hong Kong」今日（11日）圆满结束，活动自去年11月底展开，透过四大主题吸引数十万人参与。其中，「Merry Balloon Parade」今日压轴举行，近20个风靡全球及本地的 IP 角色巨型轻气球在维港天际翱翔，沿海滨从香港故宫文化博物馆至 M+，环回一圈。场面热闹震撼，吸引逾万名市民和游客欣赏。

市民因熟悉IP前来：勾起儿时记忆

不少市民携一家大小一同参与是日活动。带同2岁女儿前来的香先生表示，先前只是去过中环码头的AIA嘉年华，今日得知有此活动且是香港首次举行，所以慕名而来，认为此活动「小朋友都会钟意」。他指在巡游后，亦会带女儿到「Merry Balloon Park」参观，「让女儿认识多一点全球及本地的 IP 角色，觉得可爱的就影相」。

亦有市民因为熟悉的IP角色而前来欣赏巡游。与家人及朋友一同到来的朱先生表示，知道活动有一些本地及全球的 IP，例如香港重机雪糕车、Cocolemon、加菲猫等，形容「勾起了儿时的记忆」。他指其女儿近来看了加菲猫的电影，对于加菲猫有浓厚兴趣，希望能够与它们合照。

主办单位：分享最纯粹快乐

当气球巡游穿过海滨走廊时，不少家长为儿女与其喜欢的IP合照。从九龙城前来西九的李小朋友表示，刚刚和「奇先生妙小姐」合照，觉得气球「好得意」，稍后希望再与 Peppa Pig 及 M&M’S 合照。其父亲李先生亦表示，第一次参加这类活动，「现场气氛好热闹，小朋友玩得好开心」。他特地趁着今日假期，带小朋友前往 Balloon Park 游玩，希望多拍些合照留念。

主办单位 MakeItLoud 创办人兼行政总裁谢旭表示，希望透过「Merry Balloon Parade」发放正面及温暖力量，让大众与家人和挚爱一同参与，分享「最纯粹的快乐」并制造珍贵回忆。他感谢各界对「Merry Balloon Hong Kong」的热烈支持，并表示未来会继续为香港带来更多创意及多元化的活动。

