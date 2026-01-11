控烟︱元旦起罚款倍增至$3000 政府：至今发4张告票涉新增禁烟范围 人员配备工具必要时即场量度

衞生署署长林文健在电视节目《讲清讲楚》表示，本港上一轮夏季流感已正式完结，最新监测数据显示，流感病毒样本比例及相关入院率均已跌破基线水平，未出现夏季与冬季流感季节重叠的情况。他又更新控烟新措施的执行情况，指禁烟区扩大后，至今发出4张告票是涉及新增范围。

天气转冷 增加病毒传播机会

林文健指，按传统流行病学观察，冬季流感多于每年1月至3月出现，近期天气转冷，加上圣诞及新年假期后市民复工复课，或增加病毒传播机会，但现阶段仍需持续观察监测数据，才能判断冬季流感是否正式展开。对于病毒株变异，他指全球部分地区出现甲型H3的变异株，但暂未见其引致更严重疾病，现行2025/26年度流感疫苗可有效覆盖相关病毒株，保护力充足。

疫苗接种率创新高 较上季升4.4%

他又指，本港今季疫苗接种率创新高，至今已接种约191万剂疫苗，较上一季上升4.4%。学校外展接种计划反应理想，超过99%中小学参与，学生接种率较去年提升2%至10%。不过，6个月至2岁婴幼儿接种率仍仅约22%，署方已透过母婴健康院加强接种安排，呼吁家长尽快带子女接种。

元旦起扩大禁烟区等 至今发4张告票

2025年控烟法例修订分阶段实施，元旦起扩大禁烟区及禁止排队时吸烟，并将定额罚款翻倍，提高至3,000元。林文健表示，新措施生效后，衞生署已进行约1,600次巡查，发出162张定额罚款告票，其中4宗涉及新增禁烟范围，涉及医院、诊所出入口、电车等候处等。他指，政府会按实际情况及成效评估，不排除日后进一步扩大禁烟区。

带备量度工具 必要时可即场量度3米范围

林文健指，由于3米范围等于成年人行走6、7步，故会鼓励场所清楚张贴禁烟标示，亦会对于一些「接近3米、但又未入3米」吸烟人士，弹性采取劝喻或警告。若该烟民明显地在不足三米范围的位置吸烟，就会进行执法行动。他又指，衞生署同事现时也带备量度工具，必要时可即场量度。