Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

控烟︱元旦起罚款倍增至$3000 政府：至今发4张告票涉新增禁烟范围 人员配备工具必要时即场量度

社会
更新时间：12:37 2026-01-11 HKT
发布时间：12:37 2026-01-11 HKT

衞生署署长林文健在电视节目《讲清讲楚》表示，本港上一轮夏季流感已正式完结，最新监测数据显示，流感病毒样本比例及相关入院率均已跌破基线水平，未出现夏季与冬季流感季节重叠的情况。他又更新控烟新措施的执行情况，指禁烟区扩大后，至今发出4张告票是涉及新增范围。

天气转冷 增加病毒传播机会

林文健指，按传统流行病学观察，冬季流感多于每年1月至3月出现，近期天气转冷，加上圣诞及新年假期后市民复工复课，或增加病毒传播机会，但现阶段仍需持续观察监测数据，才能判断冬季流感是否正式展开。对于病毒株变异，他指全球部分地区出现甲型H3的变异株，但暂未见其引致更严重疾病，现行2025/26年度流感疫苗可有效覆盖相关病毒株，保护力充足。

疫苗接种率创新高 较上季升4.4%

他又指，本港今季疫苗接种率创新高，至今已接种约191万剂疫苗，较上一季上升4.4%。学校外展接种计划反应理想，超过99%中小学参与，学生接种率较去年提升2%至10%。不过，6个月至2岁婴幼儿接种率仍仅约22%，署方已透过母婴健康院加强接种安排，呼吁家长尽快带子女接种。

元旦起扩大禁烟区等 至今发4张告票

2025年控烟法例修订分阶段实施，元旦起扩大禁烟区及禁止排队时吸烟，并将定额罚款翻倍，提高至3,000元。林文健表示，新措施生效后，衞生署已进行约1,600次巡查，发出162张定额罚款告票，其中4宗涉及新增禁烟范围，涉及医院、诊所出入口、电车等候处等。他指，政府会按实际情况及成效评估，不排除日后进一步扩大禁烟区。

带备量度工具 必要时可即场量度3米范围

林文健指，由于3米范围等于成年人行走6、7步，故会鼓励场所清楚张贴禁烟标示，亦会对于一些「接近3米、但又未入3米」吸烟人士，弹性采取劝喻或警告。若该烟民明显地在不足三米范围的位置吸烟，就会进行执法行动。他又指，衞生署同事现时也带备量度工具，必要时可即场量度。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT